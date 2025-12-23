Каким будет первый контакт человечества с инопланетянами - ученые дали неутешительный прогноз

НЛО / © Pixabay

Пока астрономы по всему миру продолжают поиски внеземной жизни, один из ведущих ученых рассказал, каким на самом деле может быть первый контакт человечества с инопланетной цивилизацией. По его словам, это событие будет выглядеть совсем иначе, чем то, к которому зрителей приучили голливудские фильмы.

Об этом говорится в исследовании доктора Дэвида Киппинга из Колумбийского университета, которое вскоре будет опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Daily Mail

Согласно так называемой эсхатической гипотезе, первая внеземная цивилизация, которую обнаружит человечество, с большой вероятностью будет находиться на финальной стадии своего существования — в состоянии стремительного коллапса.

Ученый объясняет, что цивилизации, подобно звездам, часто «светят» ярче всего именно перед исчезновением. Как и умирающие звезды или сверхновые, они становятся наиболее заметными в момент, когда приближаются к концу.

По словам Киппинга, это означает, что первые инопланетяне, с которыми столкнется человечество, будут «необычно громкими».

В своем видео на YouTube исследователь отмечает, что массовая культура сформировала у людей искаженные ожидания относительно первого контакта.

«Голливуд приучил нас ждать либо враждебного вторжения, либо появления дружелюбной цивилизации, которая поделится с человечеством мудростью.

Но эсхатическая гипотеза не предусматривает ни одного из этих сценариев.

В этом случае первый контакт — это встреча с цивилизацией в агонии, которая хаотично барахтается перед гибелью», — объясняет ученый.

Киппинг отмечает, что поиск инопланетной жизни должен подчиняться тем же закономерностям, что и другие астрономические открытия. Первые найденные объекты обычно не являются типичными представителями своего класса, а скорее редкими и экстремальными случаями.

Чтобы объяснить этот эффект, он предлагает представить ночное небо. Из тысяч звезд, видимых невооруженным глазом, примерно треть — это гигантские звезды на завершающем этапе жизни. Хотя этот период длится менее 10% жизненного цикла звезды и только около 1% всех звезд находятся в такой фазе, именно они доминируют в наших наблюдениях из-за чрезвычайной яркости.

То же касается и сверхновых — грандиозных взрывов, которые происходят, когда массивные звезды исчерпывают топливо и коллапсируют. В галактике размером с Млечный Путь такие события случаются примерно раз в 50 лет. Однако астрономы фиксируют тысячи сверхновых ежегодно, поскольку они видимы на огромных расстояниях.

По мнению Киппинга, нет оснований полагать, что первое открытие инопланетной жизни будет происходить по другим правилам.

«Итак, мы должны ожидать, что первая обнаруженная инопланетная цивилизация будет чрезвычайно громкой.

Ее поведение будет нетипичным, но именно благодаря этой «громкости» она станет наиболее вероятным кандидатом для открытия», — отмечает он.

Ученый сравнивает это с громким гостем на вечеринке: большинство людей ведут себя спокойно, но именно те, кто создает шум, привлекают внимание всех присутствующих.

Впрочем, такая «громкость» имеет тревожное объяснение. По словам Киппинга, зрелые цивилизации обычно становятся более эффективными — они тратят меньше энергии и используют ее более рационально. Как хорошо утепленный современный дом почти не теряет тепло, так и здоровая цивилизация не должна излучать значительные объемы избыточной энергии.

Это означает, что первый контакт с внеземным разумом, скорее всего, не будет преднамеренным сообщением или мирным обращением. Вместо этого человечество может зафиксировать последний отчаянный сигнал погибающей цивилизации.

В этом контексте громкость становится признаком глубокой нестабильности и предвестником неизбежного краха.

Например, ядерная война вызвала бы колоссальный выброс энергии, который чувствительные телескопы могли бы зафиксировать даже из другой звездной системы. Некоторые ученые также предполагают, что быстрые климатические изменения, вызванные деятельностью человека, могли бы быть заметным признаком существования разумной жизни на Земле для сторонних наблюдателей.

Отдельные цивилизации на грани гибели, по предположению ученых, могут сознательно начать транслировать сигналы в космос в попытке связаться с другими формами жизни.

Киппинг также высказывает предположение, что известный «Wow! -сигнал», зафиксированный в 1977 году, мог быть именно таким последним криком цивилизации, которая находилась на грани исчезновения.

Ученый считает, что вместо сосредоточения исключительно на перспективных звездных системах или ожидания четкого и длительного сообщения, исследователям стоит регулярно сканировать все небо.

Короткие необъяснимые сигналы, внезапные вспышки или стремительные аномальные изменения в звездных системах могут быть свидетельством «громкой» цивилизации в фазе коллапса.

Хотя такая перспектива не выглядит оптимистичной, эта теория, по мнению Киппинга, может существенно повысить шансы человечества впервые обнаружить жизнь за пределами Земли.

Что такое парадокс Ферми

Парадокс Ферми ставит вопрос: почему при наличии примерно 200-400 миллиардов звезд и по меньшей мере 100 миллиардов планет в нашей галактике человечество до сих пор не зафиксировало никаких признаков инопланетной жизни.

Это противоречие в 1950 году сформулировал итальянский физик Энрико Ферми. Он считал странным, что при таких масштабах Вселенной до сих пор не было обнаружено ни одного сигнала или инженерного проекта внеземного происхождения.

Ферми пришел к выводу, что должен существовать определенный барьер, который ограничивает развитие разумных технологических цивилизаций. Этот барьер получил название «Большой фильтр».

Если этот фильтр не остался в прошлом человечества, некоторые ученые предполагают, что он может ждать нас в будущем.

В частности, профессор Брайан Кокс считает, что научно-технический прогресс, необходимый для освоения космоса, может в конце концов привести к самоуничтожению цивилизации.

«Возможно, невозможно управлять миром, который имеет потенциал уничтожить сам себя.

Развитие науки и инженерии может опережать политическую ответственность, что в конечном итоге приводит к катастрофам», — отмечает он.

Среди других объяснений парадокса Ферми — слишком большие расстояния между цивилизациями, недостаток технологий для межзвездной связи или так называемая гипотеза зоопарка, согласно которой разумная внеземная жизнь сознательно избегает контакта с Землей, позволяя человечеству развиваться естественным путем.

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле несется неизвестный космический объект, ученые сейчас пытаются понять, что оно такое, но ответа нет.