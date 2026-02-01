- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 1 февраля: как избежать плохого самочувствия
Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди.
Сегодня, 1 февраля 2026 года, не ожидается сильных колебаний магнитного поля Земли.
Эксперты прогнозируют низкую геомагнитную активность с индексом Kp около 2, что соответствует спокойной или минимально возмущенной магнитосфере.
Такой уровень не классифицируется как полноценная магнитная буря, а скорее как фоновая активность, типичная при плохой или умеренной солнечной активности. Это означает, что не ожидается значительных выбросов корональных масс или сильных солнечных вспышек, которые могли бы вызвать существенные геомагнитные возмущения на Земле.
Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.
Основные советы метеозависимым людям:
следить за режимом сна
пить больше воды
ограничить стресс, давать себе отдых и не перенапрягаться
отказаться от алкоголя и кофеина
больше гулять на свежем воздухе