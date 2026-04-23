Побережье одного из континентов заполонила стая смертельно опасных существ

Кубомедуза. Фото: Guido Gautsch/CC BY-SA 2.0

У побережья Западной Австралии морские биологи заметили необычное явление — массовый рой медуз-коробок, которые, вероятно, принадлежат к новому, до сих пор неописанному виду.

Об этом сообщило издание The Independent.

В регионе Пилбара, примерно в 1530 километрах к северу от Перта, на берег вынесло почти 100 белых полупрозрачных медуз. Их появление удивило морских биологов, ведь они могут принадлежать к новому виду.

Австралийская таксономистка медуз Лиза-Энн Гершвин заявила, что ученые уже некоторое время обращали внимание на этих существ и считают, что они могут быть новыми для науки. Сейчас этот вид еще не имеет названия и официальной классификации.

Медузы-коробки считаются одними из самых опасных беспозвоночных в мире. Они имеют кубообразное тело и длинные ядовитые щупальца. Самым известным представителем этой группы является Chironex fleckeri, которая обитает в северных водах Австралии.

Работник порта Дампир Бен Уокингтон рассказал, что видел медуз-коробок в детстве, однако впервые за долгое время ему довелось увидеть представителя этого вида.

По официальным данным, от укусов медуз-коробок в Австралии с начала ведения учета погибло почти 80 человек. В марте 2021 года в стране зафиксировали первый за 15 лет смертельный случай после укуса кубомедузы. До этого последняя такая смерть была зарегистрирована в 2006 году.

Яд медуз-коробок содержит токсины, которые поражают сердце, нервную систему и кожу. Их щупальца могут достигать до трех метров в длину и содержать около 5 тысяч жалящих клеток каждое.

Укус этих существ может вызвать настолько сильную боль, что человек впадает в шок, тонет или умирает от сердечной недостаточности еще до того, как доберется до берега.

Ученые предполагают, что медузы, найденные в Пилбаре, могут отличаться от тех, которые обитают в водах Северной территории и Квинсленда. Их исследование продолжается.

