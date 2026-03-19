Превращает воду во «внеземную»: ученые обнаружили необычное свойство древнего растения

Хвощ. Фото: I, Luc Viatour/CC BY-SA 3.0

Ученые зафиксировали необычное явление: вода, проходящая через стебель хвоща, приобретает аномальный изотопный состав. Исследование показало, что такие изменения могут превышать все известные показатели для земных материалов.

Об этом сообщило издание earth.com.

Речь идет о хвоще (Equisetum) — древнем растении, известном еще с девонского периода. Во время эксперимента ученые обнаружили, что вода, двигаясь от основания к верхушке стебля, постепенно обогащается тяжелым изотопом кислорода.

Исследование провел доктор философии Закари Шарп из Университета Нью-Мексико. Он установил, что процесс изменений происходит из-за испарения: более легкие молекулы воды выходят в воздух быстрее, тогда как более тяжелые остаются, формируя необычный химический состав.

В результате на верхушке стебля показатели оказались настолько высокими, что превысили все ранее зафиксированные значения на Земле. По словам исследователя, если бы такой образец нашли отдельно, его могли бы ошибочно считать внеземным.

Ученые объясняют, что этот эффект формируется еще до того, как вода достигает листьев. Испарение происходит непосредственно сквозь стенки стебля, создавая постепенный градиент изменений.

Отдельную роль в исследовании сыграли изотопы кислорода — атомы одного элемента с разной массой. Отслеживание трех типов изотопов одновременно позволило точнее определить, что именно вызывает изменения — источник воды или процесс испарения.

Полученные результаты заставляют пересмотреть подходы к изучению климата прошлого. В частности, анализ ископаемых остатков растений (фитолитов) может давать искаженную картину влажности, если не учитывать подобные процессы внутри растений.

Исследователи также скорректировали одну из ключевых констант в моделях испарения, что помогло объяснить аномальные данные о составе воды в пустынных экосистемах.

Напомним, ранее ученые из Тайваня воссоздали гнездо птицеподобного динозавра овираптора в натуральную величину. Эксперимент доказал, что эти доисторические существа полагались на солнечное тепло, ведь их размеры и форма гнезда не позволяли высиживать яйца так, как это делают современные птицы.