Чем булгур отличается от пшеничной каши: какой из этих продуктов полезнее и вкуснее

Крупы каждый день появляются на нашем столе в виде гарниров и полноценных блюд. Часто булгур и пшеничную кашу считают почти идентичными продуктами, ведь обе крупы производятся из пшеницы. Однако между ними есть существенные отличия, которые влияют не только на вкус, но и на пользу для организма. Понимание этих нюансов поможет сделать правильный выбор для своего ежедневного меню.

Чем булгур отличается от пшеничной каши: вы точно о таком не знали

Хотя обе крупы имеют общее происхождение, технология их производства разная. Именно она определяет текстуру, аромат, время приготовления и питательную ценность готового блюда.