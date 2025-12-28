ТСН в социальных сетях

Чем булгур отличается от пшеничной каши: какой из этих продуктов полезнее и вкуснее

Булгур и пшеничная каша — не одно и то же: простое объяснение отличий, пользы, способа приготовления и пищевой ценности круп.

Что такое булгур

Что такое булгур / © Фото из открытых источников

Крупы каждый день появляются на нашем столе в виде гарниров и полноценных блюд. Часто булгур и пшеничную кашу считают почти идентичными продуктами, ведь обе крупы производятся из пшеницы. Однако между ними есть существенные отличия, которые влияют не только на вкус, но и на пользу для организма. Понимание этих нюансов поможет сделать правильный выбор для своего ежедневного меню.

Чем булгур отличается от пшеничной каши: вы точно о таком не знали

Хотя обе крупы имеют общее происхождение, технология их производства разная. Именно она определяет текстуру, аромат, время приготовления и питательную ценность готового блюда.

  1. Особенности производства. Пшеничную крупу получают путём измельчения и шлифования зерна. Во время этого процесса частично снимается оболочка, а сам продукт может иметь разную степень помола. Булгур проходит другую обработку: целые зерна пшеницы сначала пропаривают, затем высушивают и только после этого измельчают. Именно благодаря этому булгур сохраняет больше полезных веществ и обладает характерным насыщенным вкусом.

  2. Внешний вид и аромат. Булгур легко узнать по удлиненным зернам, которые внешне напоминают рис. Его цвет обычно желто-золотистый или с легким оранжевым оттенком. После варки появляется приятный ореховый привкус. А зерна пшеничной каши имеют разную форму и более светлый цвет, а вкус — нейтральный, без ярко выраженных нот.

  3. Время приготовления. Булгур готовится быстрее, в среднем от 15 до 20 минут. Это делает булгур удобным вариантом для быстрых обедов и ужинов. Пшеничная каша требует более длительной варки, особенно если крупа грубого помола.

  4. Пищевая ценность. Булгур имеет более высокую питательную ценность. Он содержит большее количество белка и сложных углеводов и надолго дает ощущение сытости. Калорийность булгура — около 360 ккал на 100 г сухого продукта, что позволяет включать его в рацион при правильном питании. Также булгур богат железом и фолиевой кислотой, способствует нормальной работе пищеварительной системы и подходит людям, которые следят за уровнем сахара в крови.

  5. Польза для организма. Регулярное употребление булгура мягко стимулирует пищеварение, не вызывая дискомфорта. Крупа хорошо усваивается, помогает контролировать вес и поддерживает энергетический баланс. Важным преимуществом является более низкое содержание гомоцистеина по сравнению с другими пшеничными продуктами.

