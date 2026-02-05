Что посадить рядом с лавандой: садоводы назвали идеальных соседей

Лаванда / © Pixabay

Реклама

Лаванда — украшение любого сада. Ее кусты захватывают красочными цветами и насыщенным ароматом. А еще это растение отпугивает комаров и клещей и действует как магнит для бабочек и пчел.

Какие цветы стоит посадить рядом с лавандой и почему, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Садоводы отмечают: чтобы обеспечить энергичный рост лавандовых кустов, важно обрезать их дважды в год. Первый раз — ранней весной, в конце марта — начале апреля. Такая обработка поможет сохранить правильную форму растения. Второй раз — летом, в июле или в середине сентября.

Реклама

Чтобы полностью раскрыть потенциал лаванды, следует посадить рядом с ней специальные растения. Благодаря этому их крошечные цветы и серебристые листья будут хорошо выделяться.

Какие цветы посадить рядом с лавандой

Космея

Это однолетнее растение имеет нежные цветы, похожие на ромашки. У нее также нежные стебли и мелкие листья, поэтому она будет идеальным фоном для ярких цветов лаванды. Космея придаст нотки цвета и шарма всей композиции.

Шалфей

Реклама

Шалфей — еще одно растение, которое хорошо сочетается с лавандой. Оно цветет все лето, предпочитает солнечные места, хорошо дренированную почву и не требует частого поливания. Вместе с лавандой шалфей создаст гармоничную композицию.

Розмарин

Розмарин с его узкими зелеными листьями и синими или белыми цветами идеально дополняет «лавандовые» цвета.

Эхинацея

Реклама

Красочным акцентом в саду также станет такое сочетание: розовые, фиолетовые и белые лепестки цветов эхинацеи будут гармонично сочетаться с лавандой. Растение также предпочитает солнечное место, хорошо дренированную почву и не требует регулярного поливания. Композиция из лаванды и эхинацеи обязательно оживит любой уголок сада.

Напомним, мы писали о том, как вырастить гардению дома. Эти цветы могут быть капризными, однако при правильной заботе они щедро отблагодарят красотой и неповторимым ароматом.