Даже самая черная сковорода станет безупречно чистой: как за 3 минуты избавиться от нагара

Нагар на сковороде — проблема, с которой сталкивается каждый. И если легкие загрязнения можно быстро смыть, то устаревший черный слой кажется практически безнадежным. Однако существуют простые, но крайне эффективные способы, которые помогут избавиться от устаревшего жира и нагара буквально за несколько минут.

Перекись водорода и средство для мытья посуды. Это один из самых эффективных способов быстрой очистки. Как использовать: смешайте перекись водорода с обычным гелем для посуды, нанесите на нагар, оставьте на 2-3 минуты, потрите жесткой стороной губки. Перекись расщепляет жир и нагар, а моющее средство помогает быстро смыть всю грязь.

Таблетка для посудомоечной машины. Нетрадиционный, но очень эффективный способ избавиться от вечного нагара за считанные минуты. Смочите сковороду горячей водой, потрите поверхность таблеткой, оставьте на несколько минут, смойте теплой водой. В составе таблеток есть активные компоненты, которые растворяют даже устаревший жир и нагар.