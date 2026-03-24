Даже самая черная сковорода станет безупречно чистой: как за 3 минуты избавиться от нагара

Эти средства помогут быстро вернуть сковороде первозданную чистоту. Главное — выбрать правильный метод, чтобы не тратить свое время на изнурительную чистку.

Вера Хмельницкая
Чем отчистить сковороду от нагара

Чем отчистить сковороду от нагара / © pixabay.com

Нагар на сковороде — проблема, с которой сталкивается каждый. И если легкие загрязнения можно быстро смыть, то устаревший черный слой кажется практически безнадежным. Однако существуют простые, но крайне эффективные способы, которые помогут избавиться от устаревшего жира и нагара буквально за несколько минут.

Как быстро отчистить сковороду от нагара

  • Перекись водорода и средство для мытья посуды. Это один из самых эффективных способов быстрой очистки. Как использовать: смешайте перекись водорода с обычным гелем для посуды, нанесите на нагар, оставьте на 2-3 минуты, потрите жесткой стороной губки. Перекись расщепляет жир и нагар, а моющее средство помогает быстро смыть всю грязь.

  • Таблетка для посудомоечной машины. Нетрадиционный, но очень эффективный способ избавиться от вечного нагара за считанные минуты. Смочите сковороду горячей водой, потрите поверхность таблеткой, оставьте на несколько минут, смойте теплой водой. В составе таблеток есть активные компоненты, которые растворяют даже устаревший жир и нагар.

  • Нашатырный спирт. Это также очень эффективное средство от нагара. Нанесите несколько капель на проблемные места, положите сковороду в мусорный пакет и завяжите. Оставьте посуду на 3 минуты, чтобы средство отработало. Затем промойте сковороду теплой водой.

