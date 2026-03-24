Даже самая черная сковорода станет безупречно чистой: как за 3 минуты избавиться от нагара
Эти средства помогут быстро вернуть сковороде первозданную чистоту. Главное — выбрать правильный метод, чтобы не тратить свое время на изнурительную чистку.
Нагар на сковороде — проблема, с которой сталкивается каждый. И если легкие загрязнения можно быстро смыть, то устаревший черный слой кажется практически безнадежным. Однако существуют простые, но крайне эффективные способы, которые помогут избавиться от устаревшего жира и нагара буквально за несколько минут.
Как быстро отчистить сковороду от нагара
Перекись водорода и средство для мытья посуды. Это один из самых эффективных способов быстрой очистки. Как использовать: смешайте перекись водорода с обычным гелем для посуды, нанесите на нагар, оставьте на 2-3 минуты, потрите жесткой стороной губки. Перекись расщепляет жир и нагар, а моющее средство помогает быстро смыть всю грязь.
Таблетка для посудомоечной машины. Нетрадиционный, но очень эффективный способ избавиться от вечного нагара за считанные минуты. Смочите сковороду горячей водой, потрите поверхность таблеткой, оставьте на несколько минут, смойте теплой водой. В составе таблеток есть активные компоненты, которые растворяют даже устаревший жир и нагар.
Нашатырный спирт. Это также очень эффективное средство от нагара. Нанесите несколько капель на проблемные места, положите сковороду в мусорный пакет и завяжите. Оставьте посуду на 3 минуты, чтобы средство отработало. Затем промойте сковороду теплой водой.