Как заготовить помидоры на зиму: топ-3 невероятно вкусные рецепты, которые получатся у каждого

Как заготовить помидоры на зиму. / © Associated Press

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Август — самое время позаботиться о домашних запасах на холодный сезон. Спелые томаты можно не только заморозить или использовать для соусов, но и законсервировать целиком, кусочками или в собственном соке.

В материале ТСН.ua собрали три проверенных способа заготовки.

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Как выбрать помидоры для консервации

Для заготовок лучше брать спелые, но плотные плоды без трещин, вмятин и следов порчи. Для маринования хорошо подходят небольшие томаты с крепкой кожурой. Большие мясистые экземпляры удобно использовать для сока или консервации дольками.

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Перед приготовлением овощи нужно тщательно вымыть. Банки и крышки следует подготовить заранее: простерилизовать удобным способом и проверить, чтобы на стекле не было трещин.

Рецепт №1. Классические маринованные помидоры

Это один из самых простых вариантов для тех, кто хочет получить ароматную кисло-сладкую закуску. Специи можно менять по своему вкусу, однако традиционное сочетание чеснока, перца и зелени делает вкус особенно насыщенным.

Ингредиенты на 1-литровую банку

600-700 г небольших помидоров;

2–3 зубчика чеснока;

1–2 лавровых листа;

4–5 горошин черного перца;

зонтик укропа;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка 9% уксуса;

примерно 500 мл воды.

Приготовление

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На дно стерильной банки выложить укроп, чеснок, лавровый лист и чёрный перец. Плотно наполнить емкость помидорами, стараясь не повредить кожуру. Залить овощи крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить примерно на 10–15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар и довести до кипения. Горячим маринадом снова залить томаты. Добавить уксус, после чего сразу закрутить банку стерильной крышкой. Перевернуть ее вверх дном, укутать полотенцем или одеялом и оставить до полного охлаждения.

Рецепт №2. Помидоры в собственном соку

Такой способ особенно хорошо подходит для мясистых сезонных томатов. Часть овощей остается целой, а другая превращается в ароматную заливку. Зимой такие помидоры можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать во время приготовления соусов, супов и тушеных блюд.

Что понадобится

1,5 кг небольших плотных помидоров;

1 кг спелых мягких томатов для сока;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара.

Как приготовить

Плотные плоды вымыть и уложить в стерильные банки. Мягкие помидоры измельчить с помощью блендера или пропустить через мясорубку. По желанию массу можно протереть через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян. Томатное пюре перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести смесь до кипения и проварить несколько минут, периодически снимая пену. горячей томатной массой залить плоды в банках. Накрыть крышками и стерилизовать банки подходящим способом, после чего герметично закрутить.

Этот способ заготовки имеет еще одно преимущество: томатную заливку не обязательно использовать только для консервированных овощей. Ее можно добавлять к борщу, пасте, рагу или использовать в качестве основы для домашнего соуса.

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Рецепт №3. Помидоры с чесноком и зеленью

Для любителей ярких вкусов подойдет ароматная заготовка с чесноком, петрушкой и острым перцем. Томаты получаются пряными, сочными и отлично дополняют праздничный или повседневный стол.

Ингредиенты

1 кг помидоров;

4–5 зубчиков чеснока;

небольшой пучок петрушки;

1 небольшой острый перец;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки 9% уксуса;

700–800 мл воды;

несколько горошин черного перца.

Способ приготовления

Петрушку и чеснок мелко порезать. Острый перец порезать тонкими колечками. Помидоры вымыть и сделать на каждом маленьком надрезе. На дно подготовленной банки положить часть зелени, чеснока и перца. Затем выложить овощи, чередуя их с пряными добавками. Для маринада довести воду до кипения, всыпать соль и сахар. Проварить несколько минут, а в конце добавить уксус. Горячей жидкостью залить помидоры. После этого банки нужно герметично закрыть стерильными крышками, перевернуть и оставить охлаждаться. Хранить домашние консервации следует в холодном темном месте.

Что важно учесть при заготовке

Не следует использовать для консервации овощи с признаками плесени или порчи. Также важно соблюдать чистоту посуды, правильно стерилизовать банки и крышки и не изменять пропорции кислоты и соли в рецептах наугад.

Если вы планируете хранить заготовки в течение нескольких месяцев, банки после закручивания нужно проверить на герметичность. Крышка не должна пропускать воздух или жидкость.

В зависимости от сорта и размера плодов время приготовления может немного отличаться. Главное — использовать качественные сезонные овощи и придерживаться технологии консервирования.

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