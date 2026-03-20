Кинолог назвал 3 породы собак, которых никогда бы не завел: в чем причина

Кане корсо / © unsplash.com

Выбор собаки должен базироваться не только на симпатии к породе, а прежде всего на образе жизни будущего владельца. Дрессировщик и бихевиорист Уилл Атертон назвал три породы, которые ему нравятся, но которых он сознательно не выбрал бы для себя.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист отмечает: каждая порода имеет свои особенности — от уровня активности до характера и потребностей в тренировке.

Первой в списке Атертона является кангальская овчарка. Он называет ее одной из любимых пород, отмечая спокойствие, силу и выносливость этих собак, а также их способность самостоятельно охранять скот. В то же время такая порода требует значительного пространства, четкой функции и специфических условий содержания. По словам кинолога, его собственный образ жизни не позволяет обеспечить собаке такие условия.

Второй породой он назвал кане-корсо. Атертон отметил, что ранее имел такую собаку, однако та умерла в молодом возрасте из-за наследственного заболевания сердца. Несмотря на то, что он высоко оценивает эту породу и считает ее одной из лучших среди мастифов, заводить такую же собаку во второй раз не планирует. Причина — нежелание чувствовать, будто новый пес «заменяет» предыдущего. Кроме этого, он подчеркивает, что кане-корсо могут создавать определенные трудности в воспитании и требуют ответственного подхода.

Третьей породой стал джек-рассел-терьер. Кинолог признается, что имеет к ним особую привязанность, ведь вырос рядом с такими собаками. Он высоко оценивает их настойчивость, энергичность и характер. Однако в то же время отмечает: эти собаки требуют значительного внимания и постоянной активности, что делает их непростыми в повседневном содержании.

Атертон добавляет, что для его образа жизни больше подходят лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки. По его словам, с ними легче работать и достигать высоких результатов в дрессировке.

Кинолог заключает: выбирая собаку, важно руководствоваться не внешним видом или популярностью породы, а тем, насколько она соответствует реальному ритму жизни владельца. Он советует принимать решение взвешенно и «думать головой, а не сердцем».

