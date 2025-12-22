- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 22 декабря: что известно
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.
В понедельник, 22 декабря, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря будет желтого уровня и будет соответствовать К-индексу 4,7. Есть вероятность незначительного геошторма.
Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.
последние несколько дней геомагнитные условия находились на спокойном уровне. Впрочем, один высокоскоростной поток станет геоэффективным. Это может повлечь за собой некоторые периоды активных геомагнитных условий, с вероятностью некоторых периодов шторма G1.
В дни магнитных бурь у некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - например повышение давления, головные боли или нервозность.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; предпочесть прогулки на сознательном воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.