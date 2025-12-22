Магнитная буря 22 декабря: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 22 декабря, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря будет желтого уровня и будет соответствовать К-индексу 4,7. Есть вероятность незначительного геошторма.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

последние несколько дней геомагнитные условия находились на спокойном уровне. Впрочем, один высокоскоростной поток станет геоэффективным. Это может повлечь за собой некоторые периоды активных геомагнитных условий, с вероятностью некоторых периодов шторма G1.

Магнитная буря 22 декабря. Фото: Meteoagent.

В дни магнитных бурь у некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - например повышение давления, головные боли или нервозность.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; предпочесть прогулки на сознательном воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.