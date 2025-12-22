ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 22 грудня: що відомо

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 22 грудня, активність Сонця трохи підвищиться. Магнітна буря буде жовтого рівня та відповідатиме К-індексу 4,7. Є ймовірність незначного геошторму.

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

останні кілька днів геомагнітні умови перебували на спокійного рівні. Втім, один високошвидкісний потік стане геоефективним. Це може спричинити деякі періоди активних геомагнітних умов, з ймовірністю деяких періодів шторму G1.

Магнітна буря 22 грудня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 22 грудня. Фото: Мeteoagent.

У дні магнітних бур у декого починають турбувати різні неприємні симптоми - як от підвищення тиску, головний біль чи знервованість.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу корисній їжі та воді, а натомість уникати “важких” страв і напоїв, що збуджують нервову систему; якісно висипатися; надати перевагу прогулянкам на свідому повітрі. Крім того, уникайте хвилювання, конфліктних і стресових ситуацій.

