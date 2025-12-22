Астрологиня назвала знаки зодіаку, які потребують постійної уваги

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто без неї не може прожити і дня — їм весь час потрібно почуватися коханими і затребуваними, викликати повагу і захоплення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які потребують постійної уваги.

Лев

Леви — наполегливі царі зодіакального кола, оскільки тотем, що дав назву їхньому знаку, є царем тваринного світу. Вони обожнюють перебувати в центрі загальної уваги, обожнюють компліменти, за допомогою яких від них можна домогтися чого завгодно, і лестощі — проти них вони не можуть встояти, що робить їх легкою здобиччю для непорядних людей

Водолій

Водолії обожнюють, коли їх хвалять — саме так вони розуміють вияв чужої уваги до своєї персони. Треба віддати їм належне — зазвичай вони на ці компліменти цілком заслуговують, але залежність від них робить представників знака «пластиліном» у руках інших людей — за похвалу вони здатні на багато що, якщо не на все.

Риби

Риби впевнені, що щастя — це насамперед розуміння, а воно без уваги неможливе. Представники знака вирізняються підвищеною чутливістю і потребують, щоб їх постійно підтримували, опікувалися, але найголовніше — розділяли б погляди й захоплення, водночас загальна увага їм не потрібна — достатньо однієї людини.