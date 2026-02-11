Не вода и не бульон: вот в чем варили картошку наши бабушки, чтобы она таяла в роте

Почему картофель варят в минеральной воде / © Pixabay

Фокус в самой жидкости. Минеральная вода не имеет запаха хлора и посторонних примесей, часто «убивающих» вкус овощей. Природные минералы мягко подчеркивают вкус клубней, делают его глубже и чище. Газа бояться не стоит — он выходит практически сразу после нагревания. Зато картофель проваривается равномерно, становится нежным, плотным и не распадается на кашу.

Выбирайте клубни примерно одинакового размера. Для пюре картофель лучше почистить, для салата или гарнира — просто хорошо вымыть. Если готовите пюре, не стоит мелко нарезать овощи: так они сварятся быстрее, но потеряют часть крахмала, а вместе с ним и кремовую текстуру.

Сложите картофель в кастрюлю и залейте минералкой так, чтобы она перекрывала клубни на 2–3 сантиметра. Если вода сильно газирована, дайте ей выдохнуться: оставьте бутылку открытой на 15–20 минут или сразу перелейте минералку в кастрюлю — лишний газ быстро получится.

Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения, после чего убавьте огонь до среднего. Добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Специи — по желанию: если не любите лаврушку или перец, их можно смело пропустить. Варите картофель под крышкой 20–25 минут.

Готовность проверяйте ножом: он должен легко входить в клубень, но сам картофель должен держать форму. Для салата снимайте сразу — легкий эффект «аль денте» будет именно тем, что нужно. Для пюре можно проварить еще 2–3 минуты. После этого слейте отвар — на остаточном тепле картофель «дойдет» сам.

Если вы готовите пюре, после сливания жидкости оставьте кастрюлю открытой на плите на 1–2 минуты, чтобы клубни слегка подсохли. Отдельно подогрейте сливки (при отсутствии подойдет и молоко). Разомните картофель, добавьте мягкое масло и постепенно вливайте сливки, контролируя консистенцию. Пюре должно получиться шелковистым, нежным и «держащим ложку».

Какую минералку выбрать

Подойдет обычная столовая минеральная вода с минерализацией примерно 1–3 г/л. Без ароматизаторов, без выраженного вкуса и добавок. Лучший вариант — слабогазированная или негазированная. Лечебно-столовую использовать не стоит: она может испортить вкус и дать неприятное послевкусие.