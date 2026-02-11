Певица LELÉKA, которая 10 лет живет в Берлине, ответила на упреки, что она "не в контексте" Украины

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Участница "Евровидения-2026", певица LELÉKA ответила на упреки, что она "не в контексте" того, что происходит в Украине.

Дело в том, что артистка с 2014 года живет в Берлине. Поэтому, LELÉKA прилетает, что она, мол, "не в контексте" Украины. Певица откровенно признается, что не знает, чем это измеряется. Однако артистка отметила, что Украина для нее всегда важна и она не представляет своей жизни без родной страны. Также исполнительница отметила, что прославляет украинскую культуру и усиливает соответствующий имидж, о чем пишет "Униан".

"Не знаю. Мне просто важно, чтобы Украина сохранилась. Я не представляю своей жизни без Украины. Потому что если она исчезнет, то, как пишут некоторые военные, и я с ними абсолютно согласна, будет: "и разлетелись мы по миру, по эмиграциям, и будем петь дружеские украинские песни". Без статуса государственности для Украины - кем я буду? Мне просто для моей души важно делать это на украинском и усиливать культурный имидж самой Украины. А если ее не будет, я буду творить на каком-то непонятном языке несуществующей страны. И это все теряет смысл", - говорит певица.

Реклама

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Артистка предположила, что измерить то, настолько она "в контексте", можно ее активной волонтерской деятельностью, поведением на концертах, творчеством и непосредственно публичным поведением.

"Мне кажется, что я не могу этого оценивать, потому что я внутри себя нахожусь, а не извне. У меня нет понимания, насколько кто в Украине "в контексте", - подытожила артистка.

Напомним, певица LELÉKA победила на нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении-2026" в Вене. Однако недавно артистка удивила заявлением о передаче победного кубка исполнителю Laud.