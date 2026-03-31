Огородники в восторге: сорт картофеля, дающий ровные, крупные клубни в любую погоду — до 15 с одного куста

При выборе картофеля огородники всегда обращают внимание на несколько важных моментов. Во-первых, сорт должен быть высокоурожайным и стабильно плодоносить даже в дождь или жару. Во-вторых, клубни должны расти большими и ровными. И, конечно, самое главное — вкус.

Татьяна Мележик
Как вырастить много картофеля из одного куста: лучший сорт

Как вырастить много картофеля из одного куста: лучший сорт / © pexels.com

Сорт картофеля «Королева Анна» уже стал настоящей находкой для огородников. Он неприхотлив в уходе, а клубни универсальны в кулинарии — подходят для пюре, жарки и запекания.

«Королева Анна» отличается средним содержанием крахмала, что делает ее универсальной: она идеально подходит для пюре, жареного картофеля или запекания. Внутри клубни желтые, а после приготовления вкус напоминает картофель со сливочным маслом — нежный, сочный и ароматный.

«Королева Анна» — среднеранний сорт с высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям. Средний урожай составляет 395 центнеров с гектара. Картофель продолговатый, с тонкой кожицей и яркой желтой мякотью. Они хорошо сохраняются до 8 месяцев в погребе, не теряя вкуса и формы.

Сорт был выведен немецкими селекционерами, объединившими лишь лучшие характеристики картофеля, устранив все недостатки. Благодаря этому «Королева Анна» дает уровни, большие клубни и отличный вкус даже при неблагоприятной погоде.

Чтобы получить максимальный урожай, «Королева Анна» требует регулярной поливки. В условиях длительной засухи клубни могут быть меньше, поэтому не забывайте о своевременном орошении. Следуя этим простым правилам, вы получите картофель, который не только радует объемом, но и запоминающимся вкусом.

