Как вырастить много картофеля из одного куста: лучший сорт

Реклама

Сорт картофеля «Королева Анна» уже стал настоящей находкой для огородников. Он неприхотлив в уходе, а клубни универсальны в кулинарии — подходят для пюре, жарки и запекания.

«Королева Анна» отличается средним содержанием крахмала, что делает ее универсальной: она идеально подходит для пюре, жареного картофеля или запекания. Внутри клубни желтые, а после приготовления вкус напоминает картофель со сливочным маслом — нежный, сочный и ароматный.

«Королева Анна» — среднеранний сорт с высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям. Средний урожай составляет 395 центнеров с гектара. Картофель продолговатый, с тонкой кожицей и яркой желтой мякотью. Они хорошо сохраняются до 8 месяцев в погребе, не теряя вкуса и формы.

Реклама

Сорт был выведен немецкими селекционерами, объединившими лишь лучшие характеристики картофеля, устранив все недостатки. Благодаря этому «Королева Анна» дает уровни, большие клубни и отличный вкус даже при неблагоприятной погоде.

Чтобы получить максимальный урожай, «Королева Анна» требует регулярной поливки. В условиях длительной засухи клубни могут быть меньше, поэтому не забывайте о своевременном орошении. Следуя этим простым правилам, вы получите картофель, который не только радует объемом, но и запоминающимся вкусом.