Почему лучше покупать мелкие яйца, а не большие: секреты выбора качественной продукции

Как выбрать яйцо

Большинство покупателей в супермаркетах автоматически тянутся к самым большим яйцам категории С0, считая, что размер является главным показателем качества. Однако опытные продавцы и специалисты по птицеводству утверждают, что за большим размером часто скрывается менее полезный продукт.

Как маркируются яйца

Размер продукта напрямую определяется биологическим возрастом птицы. Понимание этого факта позволяет сделать более осознанный и полезный выбор при покупке.

Вот ключевые отличия, на которые указывают специалисты:

Малые яйца категории (С2 и С3) являются результатом работы молодых несушек, только что начавших свой репродуктивный цикл. Поскольку организм такой птицы находится на пике своей природной активности, каждое снесенное яйцо имеет максимальную концентрацию полезных веществ. Важно и то, что молодая птица обычно не требует никакой химической стимуляции или специальных добавок к корму, поэтому продукт максимально натуральный.

Отборные яйца категории (С0 и С1) появляются у взрослых, зрелых куриц. Несмотря на свой убедительный внешний вид, они часто содержат повышенное количество влаги, что размывает долю питательных микроэлементов в каждом грамме массы. Кроме того, чтобы поддерживать высокие темпы производства у старших птиц, хозяйства иногда вынуждены обогащать рацион дополнительными компонентами для стимуляции процесса.

На что обращать внимание, покупая яйца

При выборе продукта в магазине следует фокусироваться не на внешних габаритах упаковки, а на штампе, нанесенном на скорлупу. Именно буквенно-цифровое обозначение — ключевой индикатор качества и характеристик товара.

Категории С2 и С3 являются идеальным вариантом для покупателей, стремящихся получить максимально натуральный продукт по умеренной цене. Стоимость таких яиц ниже, а по своим питательным свойствам они часто превосходят большие аналоги, поскольку произошли от молодых птиц.

Помните, что визуальный объем яйца может быть обманчив. Маркировка на скорлупе дает намного более правдивую информацию о полезности и происхождении продукта, чем его физический размер.