Почему нельзя уничтожать чистотел на своем огороде: как его использовать с пользой

Какая польза чистотелу для огорода / © pixabay.com

Многие огородники считают чистотел обычным сорняком и пытаются полностью его уничтожить. Однако это растение обладает уникальными свойствами, которые могут стать подлинной находкой для органического земледелия. Чистотел — это естественный защитник огорода, который помогает бороться с вредителями и некоторыми болезнями без использования химии.

Чистотел как природный инсектицид

В соке чистотела содержатся алкалоиды, токсичные для многих вредителей.

Именно поэтому настои и отвары этого растения эффективно отпугивают:

тлю;

колорадского жука на ранних стадиях;

гусениц;

муравьев.

Обработка растений раствором чистотела помогает снизить количество вредителей без ущерба для урожая.

Как приготовить настой из чистотела? Килограмм свежего чистотела следует измельчить, залить 10 литрами воды и настаивать 24 часа. После этого настой процеживают и используют для опрыскивания растений. Такое средство применяют в вечернее время во избежание солнечных ожогов листьев.

Чистотел против грибковых заболеваний

Кроме борьбы с вредителями, чистотел обладает антисептическими свойствами.

Его настои помогают снизить риск развития:

фитофтороза;

мучнистой росы;

пятнистость листьев.

Это делает сорняк полезным средством по уходу за огородом.

Измельченный чистотел можно закладывать в компост или использовать в качестве мульчи. Он ускоряет разложение органики и частично обеззараживает почву. Однако важно не превышать количество во избежание чрезмерной концентрации активных веществ.

Следует знать, что чистотел является ядовитым растением, поэтому при работе с ним следует использовать перчатки. Также не рекомендуется чрезмерное применение концентрированных настоев, чтобы не повредить овощные культуры.