Почему нельзя уничтожать чистотел на своем огороде: как его использовать с пользой
При правильном использовании чистотел помогает защищать растения, улучшать состояние почвы и уменьшать количество вредителей без химии.
Многие огородники считают чистотел обычным сорняком и пытаются полностью его уничтожить. Однако это растение обладает уникальными свойствами, которые могут стать подлинной находкой для органического земледелия. Чистотел — это естественный защитник огорода, который помогает бороться с вредителями и некоторыми болезнями без использования химии.
Чистотел как природный инсектицид
В соке чистотела содержатся алкалоиды, токсичные для многих вредителей.
Именно поэтому настои и отвары этого растения эффективно отпугивают:
тлю;
колорадского жука на ранних стадиях;
гусениц;
муравьев.
Обработка растений раствором чистотела помогает снизить количество вредителей без ущерба для урожая.
Как приготовить настой из чистотела? Килограмм свежего чистотела следует измельчить, залить 10 литрами воды и настаивать 24 часа. После этого настой процеживают и используют для опрыскивания растений. Такое средство применяют в вечернее время во избежание солнечных ожогов листьев.
Чистотел против грибковых заболеваний
Кроме борьбы с вредителями, чистотел обладает антисептическими свойствами.
Его настои помогают снизить риск развития:
фитофтороза;
мучнистой росы;
пятнистость листьев.
Это делает сорняк полезным средством по уходу за огородом.
Измельченный чистотел можно закладывать в компост или использовать в качестве мульчи. Он ускоряет разложение органики и частично обеззараживает почву. Однако важно не превышать количество во избежание чрезмерной концентрации активных веществ.
Следует знать, что чистотел является ядовитым растением, поэтому при работе с ним следует использовать перчатки. Также не рекомендуется чрезмерное применение концентрированных настоев, чтобы не повредить овощные культуры.