В Украину идет пик холода: какие регионы накроют самые сильные морозы и снег

В Украину надвигается непогода / © Associated Press

Реклама

Украину накрывает волна холодного арктического воздуха, которая принесет с собой существенное похолодание, ночные заморозки и даже мокрый снег. По прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на 10-11 апреля, когда под влиянием циклона окажется большинство регионов страны.

Пока высокогорье Карпат страдает от снегопадов и лавинной опасности, в городах ожидается резкое снижение температуры, порывистый ветер и гололедица на дорогах.

Реклама

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 10-го апреля, в Украине удержится холодная погода.

«Ближайшей ночью ожидается холодяка, +1+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса! В течение дня в большинстве областей Украины не намного теплее, максимально +3+7 градусов, в южной части и на юго-востоке +7+11 градусов», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер будет дуть северный, северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. В то же время в пятницу, во многих областях Украины ожидаются осадки: в северных, центральных областях и на Харьковщине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

В южной части, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях также ожидаются дожди, и только в западных областях существенных осадков не предвидится.

Реклама

Между тем начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что пик пасхальной стужи с заморозками еще впереди. Однако он отмечает, что на следующей неделе в Украину постепенно будет возвращаться тепло.

Синоптик также отметил, что заблокированный антициклонами с севера и востока циклонический вихрь «Rapunzel» продолжает сохранять свою активность.

«Благодаря достаточным температурным контрастам для регенерации, он и в течение ближайших двух суток, а это 10-11 апреля, будет удерживать на Черкасщине неустойчивую холодную погоду с небольшими кратковременными дождями. Именно на этот период придется пик похолодания: ночью заморозки 0-3°, а днем температура будет оставаться невысокой — всего 3-8° тепла», — написал метеоролог на своей странице в Facebook.

По даннымУкраинского гидрометцентра, территория Украины будет продолжать находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах. Синоптики прогнозируют 10 апреля облачную погоду с прояснениями, ночью местами, на северо-востоке повсеместно. Днем в Украине, кроме западных областей пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Реклама

Ночью также будут заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов тепла. На юге, востоке страны и Закарпатье ожидается до +11 тепла. В Карпатах температура воздуха составит ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Погода в Украине 10 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности и заморозках

В ближайшие дни погодные условия в Украине существенно ухудшатся. Синоптики предупреждают о сходе лавин в горах и резком снижении температуры на остальной территории страны.

В течение 9-10 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Из-за сильных метелей и свежего снегопада пребывание на крутых склонах крайне рискованно. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье.

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

В то же время во многих областях Украины ожидается резкое похолодание, которое может повредить сельскохозяйственным культурам. Ночью 10 и 11 апреля волна холодного воздуха охватит всю страну. Ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов ниже нуля.

Реклама

Метеорологи предупреждают о заморозках в Украине 10-11 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Синоптики предупреждают о возвращении снега на Киевщине 10 апреля. В то же время погода в течение дня будет пасмурная с кратковременными прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, местами со снегом.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь, который днем придет на смену мелкому мокрому снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.

Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов тепла ночью до +4 градусов днем.

Реклама

Погода в Киеве 10 апреля

Погода в Одессе

В Одесской области 10 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. В отдельных районах области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, тогда как в Одессе существенных осадков не предвидится. В течение суток будет господствовать северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температурный режим ночью по области будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а иногда и в воздухе, ожидаются заморозки до -2 градусов мороза. Днем прогреется до +13 градусов. Непосредственно в Одессе ночная температура составит от +2 до +4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +11.

Однако, из-за снижения температуры в Одесской области объявлен первый (желтый) уровень опасности. В частности, ночью и утром с 10 по 12 апреля как по всей территории области, так и в пределах города Одесса на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 градусов.

Синоптики предупреждают о заморозках в Одесской области / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

Во Львовской области и непосредственно во Львове 10 апреля установится облачная погода с прояснениями, при этом существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а на проезжей части местами образуется гололедица. В течение суток будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Реклама

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях, соответствующих второму (оранжевому) уровню опасности. В частности, ночью и утром 10-11 апреля в регионе ударят сильные заморозки: по области температура опустится до -5 градусов мороза, а во Львове будет колебаться в пределах от -1 до -3 ниже нуля.

Предупреждение о сильных заморозках на Львовщине / © Укргидрометцентр

Днем ситуация несколько стабилизируется — воздух прогреется до +11 градусов тепла в пределах области и до +10 градусов тепла в областном центре.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 10 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, а днем дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

Реклама

ночью от 0 до -2 градусов мороза;

днем от +6 до +11 градусов тепла.

В Днепре ожидается до -2 градусов мороза ночью и до +10 градусов днем.

Погода в Харькове

На 10 апреля синоптики прогнозируют в Харьковской области переменную облачность с периодическими прояснениями. В течение суток погода будет неустойчивой: ночью ожидается небольшой мокрый снег, который днем сменится слабым дождем.

Такие осадки пройдут как в самом Харькове, так и в районах области. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью по области и в городе ударят заморозки: столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза в регионе и до -2 ниже нуля в областном центре. Днем воздух прогреется лишь до +10 градусов тепла по области, а в Харькове максимальная температура составит от +5 до +7 градусов выше нуля.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.