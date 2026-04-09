В Украину идет пик холода: какие регионы накроют самые сильные морозы и снег
В Украину движется опасная непогода, угрожающая урожаю и безопасности на дорогах. В ближайшие дни ожидаются сильные заморозки и снегопады, а в Карпатах температура упадет до -7 градусов.
Украину накрывает волна холодного арктического воздуха, которая принесет с собой существенное похолодание, ночные заморозки и даже мокрый снег. По прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на 10-11 апреля, когда под влиянием циклона окажется большинство регионов страны.
Пока высокогорье Карпат страдает от снегопадов и лавинной опасности, в городах ожидается резкое снижение температуры, порывистый ветер и гололедица на дорогах.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 10-го апреля, в Украине удержится холодная погода.
«Ближайшей ночью ожидается холодяка, +1+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса! В течение дня в большинстве областей Украины не намного теплее, максимально +3+7 градусов, в южной части и на юго-востоке +7+11 градусов», — написала Диденко на своей странице в Facebook.
Ветер будет дуть северный, северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. В то же время в пятницу, во многих областях Украины ожидаются осадки: в северных, центральных областях и на Харьковщине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
В южной части, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях также ожидаются дожди, и только в западных областях существенных осадков не предвидится.
Между тем начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что пик пасхальной стужи с заморозками еще впереди. Однако он отмечает, что на следующей неделе в Украину постепенно будет возвращаться тепло.
Синоптик также отметил, что заблокированный антициклонами с севера и востока циклонический вихрь «Rapunzel» продолжает сохранять свою активность.
«Благодаря достаточным температурным контрастам для регенерации, он и в течение ближайших двух суток, а это 10-11 апреля, будет удерживать на Черкасщине неустойчивую холодную погоду с небольшими кратковременными дождями. Именно на этот период придется пик похолодания: ночью заморозки 0-3°, а днем температура будет оставаться невысокой — всего 3-8° тепла», — написал метеоролог на своей странице в Facebook.
По даннымУкраинского гидрометцентра, территория Украины будет продолжать находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах. Синоптики прогнозируют 10 апреля облачную погоду с прояснениями, ночью местами, на северо-востоке повсеместно. Днем в Украине, кроме западных областей пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.
Ночью также будут заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов тепла. На юге, востоке страны и Закарпатье ожидается до +11 тепла. В Карпатах температура воздуха составит ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности и заморозках
В ближайшие дни погодные условия в Украине существенно ухудшатся. Синоптики предупреждают о сходе лавин в горах и резком снижении температуры на остальной территории страны.
В течение 9-10 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Из-за сильных метелей и свежего снегопада пребывание на крутых склонах крайне рискованно. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье.
В то же время во многих областях Украины ожидается резкое похолодание, которое может повредить сельскохозяйственным культурам. Ночью 10 и 11 апреля волна холодного воздуха охватит всю страну. Ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов ниже нуля.
Погода в Киеве
Синоптики предупреждают о возвращении снега на Киевщине 10 апреля. В то же время погода в течение дня будет пасмурная с кратковременными прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, местами со снегом.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла.
По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь, который днем придет на смену мелкому мокрому снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.
Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов тепла ночью до +4 градусов днем.
Погода в Одессе
В Одесской области 10 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. В отдельных районах области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, тогда как в Одессе существенных осадков не предвидится. В течение суток будет господствовать северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температурный режим ночью по области будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а иногда и в воздухе, ожидаются заморозки до -2 градусов мороза. Днем прогреется до +13 градусов. Непосредственно в Одессе ночная температура составит от +2 до +4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +11.
Однако, из-за снижения температуры в Одесской области объявлен первый (желтый) уровень опасности. В частности, ночью и утром с 10 по 12 апреля как по всей территории области, так и в пределах города Одесса на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 градусов.
Погода во Львове
Во Львовской области и непосредственно во Львове 10 апреля установится облачная погода с прояснениями, при этом существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман, из-за которого видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а на проезжей части местами образуется гололедица. В течение суток будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях, соответствующих второму (оранжевому) уровню опасности. В частности, ночью и утром 10-11 апреля в регионе ударят сильные заморозки: по области температура опустится до -5 градусов мороза, а во Львове будет колебаться в пределах от -1 до -3 ниже нуля.
Днем ситуация несколько стабилизируется — воздух прогреется до +11 градусов тепла в пределах области и до +10 градусов тепла в областном центре.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 10 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, а днем дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области составит:
ночью от 0 до -2 градусов мороза;
днем от +6 до +11 градусов тепла.
В Днепре ожидается до -2 градусов мороза ночью и до +10 градусов днем.
Погода в Харькове
На 10 апреля синоптики прогнозируют в Харьковской области переменную облачность с периодическими прояснениями. В течение суток погода будет неустойчивой: ночью ожидается небольшой мокрый снег, который днем сменится слабым дождем.
Такие осадки пройдут как в самом Харькове, так и в районах области. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ночью по области и в городе ударят заморозки: столбики термометров опустятся до -3 градусов мороза в регионе и до -2 ниже нуля в областном центре. Днем воздух прогреется лишь до +10 градусов тепла по области, а в Харькове максимальная температура составит от +5 до +7 градусов выше нуля.
