ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Полейте двери средством для мытья посуды в ноябре — лайфхак экспертов шокировал Сеть

Холодная и влажная погода может стать причиной скрипящих дверей. Эксперты советуют простой способ избавиться от звука без смазки — с помощью моющего средства.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Дверь

Дверь

Когда температура снижается, а уровень влажности постоянно меняется, многие люди замечают знакомую осеннюю проблему — двери начинают скрипеть. Специалисты объясняют: из-за холода дерево и металл сжимаются, а петли высыхают или затвердевают. Как результат — характерный звук каждый раз, когда открываешь дверь.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты советуют простое решение — использовать средство для мытья посуды. Чтобы убрать скрип, достаточно нанести несколько капель средства на петлю, несколько раз открыть и закрыть дверь, а затем вытереть остатки салфеткой. Пользователи соцсетей подтверждают эффективность метода — дверь перестает скрипеть буквально за минуту.

В отличие от кулинарного масла или специальных спреев, моющее средство не жирное, не оставляет пятен и одновременно очищает петли от пыли — одной из главных причин неприятного звука.

Метод оценил и пользователь Reddit: «Просто нанесите небольшое количество средства на верхнюю часть петли, потрите пальцами, несколько раз откройте и закройте дверцу, вытрите остатки салфеткой, и скрип должен исчезнуть».

Напомним, за пуховиками и куртками вполне реально ухаживать дома, если понимать правильную технику стирки. Вот несколько проверенных советов, которые помогают сохранить форму, объем и безупречный вид верхней одежды.

Дата публикации
Количество просмотров
275
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie