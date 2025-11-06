Дверь

Реклама

Когда температура снижается, а уровень влажности постоянно меняется, многие люди замечают знакомую осеннюю проблему — двери начинают скрипеть. Специалисты объясняют: из-за холода дерево и металл сжимаются, а петли высыхают или затвердевают. Как результат — характерный звук каждый раз, когда открываешь дверь.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты советуют простое решение — использовать средство для мытья посуды. Чтобы убрать скрип, достаточно нанести несколько капель средства на петлю, несколько раз открыть и закрыть дверь, а затем вытереть остатки салфеткой. Пользователи соцсетей подтверждают эффективность метода — дверь перестает скрипеть буквально за минуту.

Реклама

В отличие от кулинарного масла или специальных спреев, моющее средство не жирное, не оставляет пятен и одновременно очищает петли от пыли — одной из главных причин неприятного звука.

Метод оценил и пользователь Reddit: «Просто нанесите небольшое количество средства на верхнюю часть петли, потрите пальцами, несколько раз откройте и закройте дверцу, вытрите остатки салфеткой, и скрип должен исчезнуть».

Напомним, за пуховиками и куртками вполне реально ухаживать дома, если понимать правильную технику стирки. Вот несколько проверенных советов, которые помогают сохранить форму, объем и безупречный вид верхней одежды.