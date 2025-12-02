Разогревать духовку или можно пропустить: ответ удивит даже опытных кулинаров

Нужно ли разогревать духовку / © pexels.com

Каждый, кто хотя бы раз готовил выпечку, знаком с типичным началом рецептов: “Разогрейте духовку до…”. Точность здесь важна, но иногда некоторые правила можно осторожно обойти. Разогревать духовку зависит от типа блюда, его размера и желаемой текстуры. Из этой статьи вы узнаете, когда предварительный разогрев необходим, а когда можно сэкономить время, пропустив этот шаг.

Важно отметить, что мы не призываем отказываться от разогрева духовки для всех рецептов. Некоторые блюда нуждаются в стабильной высокой температуре еще до того, как тесто или другие ингредиенты попадут в духовку.

Когда разогрев духовки обязателен

Особенно это касается выпечки с высоким содержанием жира:

Масляное тесто для пирогов и печенья

Слоеное тесто и все блюда с ним

Печенье и булочки

Французская выпечка (круассан, масляное печенье)

Безе

Жиры могут расплавиться слишком рано, еще до того, как крахмал загустеет, а белки свернутся. Это приводит к растеканию теста, неправильной форме печенья или недостаточному подъему. Для масляного теста температура особенно важна: холодное масло, попав в предварительно разогретую духовку, улетучивает влагу, которая расталкивает слои теста и делает его пышным. Если же духовка слишком холодная, масло растает перед испарением, и тесто получится плоским и сухим.

Также духовку следует предварительно нагреть для блюд, требующих быстрого подъема или формирования корочки:

Хрустящий хлеб, багеты, чиабата

Пицца

Особенно это важно для багетов и других видов “постного теста”, где первоначальное тепло формирует хрустящую корочку и поддерживает структуру внутри.

Когда разогрев духовки можно пропустить

Некоторые блюда наоборот выигрывают, если их начать готовить в медленно нагревающейся холодной духовке:

