Вы моете пол неправильно: сколько раз на самом деле нужно убирать дома, чтобы не навредить чистоте

Как часто мыть пол / © pexels.com

Есть простое эмпирическое правило: пол шваброй достаточно мыть примерно раз в неделю. Этого вполне достаточно для базового порядка в обычной квартире. Однако частота уборки зависит от многих факторов: в большой семье с детьми и домашними животными полы могут потребовать влажной уборки 2-3 раза в неделю, тогда как одинокий житель маленькой квартиры может ограничиться мойкой раз в две недели.

Понять, что пора браться за швабру, просто: если на полу видна пыль, шерсть, липкие следы или она выглядит тусклой и изношенной — уборка необходима. Особо внимательными следует быть людям с аллергиями: пыль и грязь быстро влияют на самочувствие. Перед мойкой обязательно пропылососьте или подметайте пол, чтобы убрать крупный мусор.

Не менее важно учитывать тип покрытия. Плитку можно мыть без опасений и часто вода ей не вредит. Ламинат нуждается в осторожности: избыток влаги может повредить стыки. Паркет и деревянные полы лучше протирать слегка влажным полотенцем или использовать специальные средства без воды.

Главный совет: не гнаться за идеалом, но и не откладывать уборку надолго. Чистый пол — это не только красота, но и здоровье для всей семьи.