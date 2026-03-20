"Безумцы": Орбан набросился на коллег из ЕС после саммита и снова вступился за РФ

Орбан и Макрон / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике позицию Европейского Союза относительно отказа от поставок российской нефти, назвав ее «сумасшедшей».

Об этом пишет «Европейская правда».

По его мнению, без энергоресурсов из РФ нынешняя экономическая ситуация в ЕС может оказаться критической, и континент просто не сможет выжить. Это заявление Орбан сделал после состоявшегося 19 марта саммита лидеров ЕС в Брюсселе, в ходе которого одной из главных тем обсуждения стала венгерская позиция по кредитной помощи Украине и блокирование поставок российской нефти через трубопровод «Дружба».

По словам Орбана, сейчас мир сталкивается с глобальным дефицитом нефти, и именно поэтому Европа нуждается в стабильных поставках энергоносителей из России.

«Стратегия европейских стран в этом вопросе выглядит совершенно бессмысленной. Мы нуждаемся в российской нефти, и без нее Европе будет сложно справиться с энергетическим кризисом», — подчеркнул он.

Кроме того, венгерский лидер обвинил Брюссель в попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию в Венгрии в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 апреля.

Орбан утверждает, что европейские политики, в частности представители Европейской народной партии, стремятся заменить действующее правительство проукраинским и проевропейским кабинетом, которое будет активно поддерживать Украину. Он также подчеркнул, что часть этих действий включает финансирование венгерской оппозиции, чтобы обеспечить смену правительства.

В ЕС растет недовольство Орбаном — последние новости

Угрозы Виктора Орбана заблокировать на встрече в Брюсселе кредит в 90 млрд евро для Украины, несмотря на его предварительное согласие в декабре 2025 года, вызвали возмущение среди чиновников Евросоюза.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что блокирование Орбаном кредита для Украины на 90 млрд евро является серьезным нарушением принципа лояльности стран-членов Европейского Союза.

На закрытом заседании министров иностранных дел в Брюсселе в начале этой недели министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль продемонстрировал, насколько имело терпение в ЕС к Венгрии, предупредив, что обструкционизм Будапешта больше недопустим.

Европейский Союз уже согласовал ссуду для Украины в размере 90 млрд евро и ее больше не будут пересматривать. Орбану, препятствовавшему кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решение европейских лидеров.

Следует напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода «Дружба».