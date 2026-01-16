Брюссель рассматривает двухступенчатое вступление Украины в ЕС с ограниченными правами – FT

Европейская комиссия обсуждает радикальное изменение правил расширения ЕС / © Associated Press

Европейская комиссия рассматривает возможность внедрения двухступенчатой модели вступления в Европейский союз, которая потенциально позволит Украине присоединиться к блоку значительно быстрее действующих процедур.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Еврокомиссия готовит предварительные предложения, предусматривающие уход от стандартной модели расширения ЕС, действующей с начала 1990-х годов», — отмечают журналисты.

Согласно обсуждаемой концепции Украина могла бы получить формальный статус члена ЕС без полноценного права голоса на саммитах лидеров и заседаниях Совета министров. В то же время Киеву открывался бы поэтапный доступ к единому рынку Евросоюза, аграрным субсидиям, а также фондам регионального развития — по мере выполнения конкретных обязательств уже после вступления.

В самой Еврокомиссии, однако, признают: полное соответствие всем критериям членства может потребовать до десяти лет масштабных реформ. В Брюсселе также понимают, что для президента Владимира Зеленского перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом при обсуждении потенциально болезненных компромиссов в рамках мирного урегулирования.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут повлиять на решения некоторых государств, которые против вступления Украины в Евросоюз.

Европейские чиновники заявляют, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, что, по данным СМИ, фигурирует в последнем проекте мирного предложения, нереально.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «неопределенным образованием». Также он заявлял, что членство Украины в Евросоюзе означало бы состояние войны ЕС с Россией и войну на территории Венгрии.