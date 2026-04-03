Будет ли тишина на Пасху, ситуация на фронте и переговоры о мире: главное из интервью Зеленского журналистам

Сегодня, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, где ответил на актуальные вопросы журналистов.

О ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской и британской разведки, сообщил, что сейчас самая лучшая для Украины ситуация на фронте за последние 10 месяцев.

«Кстати, в среду был доклад моей разведки и анализ британской разведки. Я получил видение МИ-6 относительно ситуации у нас на фронте, а именно сейчас лучшая для Украины ситуация за последние 10 месяцев», — отметил он.

Пасхальное перемирие

Украина не отзывает предложение о пасхальном перемирии, несмотря на размытый ответ Москвы. Реакция Москвы на предложение о пасхальном прекращении огня осталась нечеткой, говорит президент.

«Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они якобы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ», — сказал Зеленский.

Украина должна быть готова к возможной остановке поставок оружия США

Зеленский подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия, заверил, что пока сигналов по этому поводу не было.

«Пока такого сигнала у нас нет — что может быть прекращение снабжения оружием через PURL (механизм, в рамках которого союзники покупают американское оружие для Украины. — ред.)».

О территориальных компромиссах

Зеленский подверг резкой критике идеи относительно территориальных компромиссов с Россией. Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен отступить и компенсировать нанесенный Украине ущерб.

«Когда американская команда начала говорить о компромиссе, между нами говоря, я считаю, что мир должен заставить Путина отступить, и это уже большой компромисс. Он должен отойти и возместить все, что потеряли люди, заплатить за это и сохранить свою независимость. Все уже забыли, что это был самый большой компромисс с нашей стороны, учитывая, что мы понесли такие потери — тысячи людей, тысячи домов», — высказался он.

Украина готовится к новым ударам РФ

Украина работает над усилением защиты железной дороги, а также водной инфраструктуры — мостов, дамб, гидроэлектростанций, насосных станций и т.п., куда, по данным разведки, будет бить Россия.

«Судя по документам, полученным от разведки, „русские“ будут бить по логистике — по железной дороге и другому. Также будут бить по водоснабжению. Все это Вооруженные силы Украины вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах — мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, поставках питьевой воды и т.д. К этому нужно готовиться так же, как сейчас готовимся к защите энергетики», — сказал президент.

Законопроекты для финансирования Украины

Зеленский заявил, что имеет список из десяти законопроектов, которые важны для получения финансирования. Их нужно принять.

«В среду была встреча с главой фракции и премьер-министром — мы обсудили эти законопроекты. Это законопроекты, которые могут нам принести 360 миллионов, 380 миллионов, 400 миллионов, 440 миллионов — каждый. Это все сочтено — четкие суммы есть», — сказал Зеленский.

По его мнению, депутаты всех партий должны понимать значимость этих законопроектов для украинского бюджета. За некоторые из этих документов нужно проголосовать в ближайший месяц.

Переговоры о мире

Зеленский во время общения с медиа рассказал о ходе переговоров с представителями США.

По его словам, американская сторона осознает, что решение сложных вопросов, в том числе территориальных, возможно только при участии трех лидеров. Зеленский подчеркнул, что пригласил американскую делегацию в Киев, и она сделает все возможное, чтобы посетить столицу Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил важность четкого понимания гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что в ближайшие дни Киев должен внести в разработанный документ ответы на ключевые вопросы, связанные с безопасностью.

«Должен быть четкий ответ на то, какая будет реакция Америки в случае новой агрессии России. И еще мы храним 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета?» — добавил президент.

Зеленский дал оценку Буданову

Зеленский положительно оценил работу Кирилла Буданова по новым направлениям, которые ему были поручены. Речь идет как о взаимодействии с парламентом, так и об участии в переговорном процессе.

По словам главы государства, Буданов активно общается с руководством парламентской фракции «Слуга народа» и отдельными народными депутатами. Основной фокус — решение актуальных вызовов в Верховной Раде, что критически важно в нынешних условиях.