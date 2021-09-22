"Было жутко": Шефир после обстрела его автомобиля дал первый комментарий

"Было жутко": Шефир после обстрела его автомобиля дал первый комментарий

Шефир говорит, что его водитель вел себя героически.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, чью машину обстреляли утром неизвестные и тяжело ранили водителя, впервые прокомментировал сегодняшнее покушение. Он признался, что было жутко.

Об этом он сказал во время брифинга в МВД.

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"Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец: поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немного. Было жутко. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, сообщил куда следует. Правоохранительные органы отреагировали очень оперативно ... Водитель вел себя героически. Ощущение не из приятных", — сказал Шефир.

Он добавил, что "скорую" останавливали во время движения, чтобы попросить помощи. Помощник президента также опроверг слухи, что якобы покушение на него могло стать результатом конфликтов внутри команды Зеленского. По его словам, покушение было совершено с целью запугивания "высших эшелонов власти".

"Видел разные версии. Никаких конфликтов в нашей команде нет", — сказал Шефир.

Напомним, в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.

В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира могло быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.

В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".

Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал". Первый помощник Сергей Шефир, очевидно, имел влияние на ситуацию с государственным бюджетом Украины. И его определенные решения могли не понравиться.

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