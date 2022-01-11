Европарламент определился с датой избрания нового главы

К моменту избрания нового главы, временно будет руководить Европарламентом первый вице-президент.

Сегодня, 11 декабря, в возрасте 65 лет скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Его преемника изберут уже 18 января.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

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Церемония памяти Сассоли состоится в понедельник, 17 января, на открытии пленарного заседания в Страсбурге.

Уже на следующий день, 18 января, пройдут выборы нового главы Европарламента. На этой же неделе выберут также вице-президентов и квесторов.

Согласно регламенту, к моменту избрания нового главы, временно будет руководить Европарламентом первый вице-президент.

Напомним, парламентский телеканал "Рада" во время эфира случайно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие прокомментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Вместе с тем, вместо фото председателя Европарламента показали фото председателя Верховной Рады Украины.

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