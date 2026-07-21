Горючее заканчивается, пикапы не доехали: в ВСУ выдвинули претензии команде Федорова

Спикер Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины подполковник Валерий Шершень. / © Командование Сил логистики ВСУ

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В первом полугодии 2026 года система материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины стала менее устойчивой, а потребности войск все чаще закрывают за счет ранее накопленных резервов и средств, изъятых с других критических направлений.

Об этом заявил спикер Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины подполковник Валерий Шершень.

Сообщение Командования Сил логистики ВСУ. По состоянию на данный момент публикация была удалена. / © Командование Сил логистики ВСУ

В Командовании подчеркнули, что проведение тендеров и подписание контрактов еще не означает фактического обеспечения военных, поскольку техника, горючее, одежда и другое имущество должны быть произведены, доставлены, приняты и переданы непосредственно подразделениям. Среди главных проблем назвали задержки управленческих решений, нехватку финансирования, неритмичные поставки и слабое влияние отзывов с фронта на закупки.

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По предварительным оценкам, до конца года на основные направления материально-технического обеспечения дополнительно требуется около 37 млрд гривен. Еще более 16 млрд гривен необходимо на ремонт вооружения и военной техники, а также закупку запасных частей.

«Система все чаще работает не благодаря заранее составленным планам и ритмичним поставкам, а через ручное латание пробелов», — заявили в Силах логистики.

Дефицит горючего

Острое ухудшение, по данным Командования, наблюдается в обеспечении горюче-смазочными материалами. Выделенного финансирования оказалось недостаточно, а дополнительные средства своевременно не предоставили, несмотря на обращение военного командования в Министерство обороны.

Поэтому группировки войск определенное время обеспечивали горючим из ранее созданных запасов. После их сокращения дефицит начали компенсировать средствами с других направлений, в частности, из закупок вооружения и военной техники.

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В Командовании подчеркнули, что резервы должны использоваться во время форс-мажоров и резкого роста потребления, а не для покрытия ежедневных потребностей. Дополнительной проблемой назвали нарушение поставщиками сроков исполнения контрактов.

Зимняя одежда и бронежилеты

Проблемы возникли также с закупкой зимнего вещевого имущества и средств индивидуальной защиты. Первоначального финансирования не хватало для полного обеспечения зимними куртками, брюками, бронежилетами, бронекостюмами и химическими грелками.

После проведенных закупок удалось сэкономить денежные средства, однако решение об их использовании для дополнительного заказа необходимого имущества затянулось. В Силах логистики предупредили, что производство и поставка зимней одежды требует времени, поэтому месячная бюрократическая задержка летом может привести к проблемам с обеспечением военных зимой 2026-2027 года.

«Для бумажной бюрократии в условиях мирного времени месяц может казаться обычным сроком согласования. Однако для военной логистики месяц летом – это существенная потеря времени в производственном цикле перед зимним сезоном», — прокомментировали в ведомстве.

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Пять тысяч пикапов до сих пор не поступили в армию

Отдельно в Командовании упомянули крупнейшую централизованную закупку пяти тысяч пикапов, которую Министерство обороны объявило в мае 2026 года.

Автомобили необходимы для логистики, эвакуации, мобильности подразделений и работы экипажей беспилотных систем. Однако большая часть партии, охваченной контрактами или закупочными процедурами, до сих пор не поступила в ВСУ. Основные объемы поставок ожидаются в конце осени и в начале зимы.

«Объем объявленных тендеров или подписанных контрактов представляется как эквивалент фактического обеспечения. Однако реальный эффект для ведения боевых действий наступает только после завершения процессов снабжения, приема, распределения и ввода техники в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Проблемы с поставщиками и качеством

В Силах логистики также заявили о проблемах с контролем качества и ответственностью поставщиков. В частности, военные не всегда получают информацию о штрафах, наложенных за нарушение условий контрактов, а с компаниями, ранее срывавшими поставки, продолжают заключать новые соглашения.

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В Командовании утверждают, что в системе продовольственного обеспечения возникла тенденция к монополизации: 52% финансирования пришлось только на одиннадцать компаний.

Отдельной технической и правоохранительной проверки, по мнению авторов публикации, требует ситуация с партией одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М.

В Командовании заявили, что сообщения о проблемах с качеством этих боеприпасов якобы не получили должной реакции Минобороны и Агентства оборонных закупок. По их данным, более 70% отзывов с фронта о выстрелах 1984 года производства были негативными, однако поставки продолжились. Указанные утверждения нуждаются в отдельной проверке компетентными органами.

Помощь партнеров задерживается из-за бюрократии

Еще один блок проблем касается международной военной помощи. В Командовании заявили, что с начала 2026 года центральные службы обеспечения не имели годовых поручений министра, необходимых для заключения бесплатных контрактов с партнерами и оформления документов конечного потребителя.

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Из-за этого предложенные партнерами инженерная техника, генераторы, погрузчики, приборы ночного видения, тактическая одежда и другое имущество задерживаются не из-за отсутствия помощи, а из-за несвоевременных управленческих решений.

«Потерянное на подписи время не экономит ресурсы — оно увеличивает дефицит и ослабляет доверие партнеров к способности украинской системы быстро принимать помощь», — подчеркнули в Командовании.

Распыление ответственности

В Силах логистики считают, что проблема заключается не только в работе отдельных должностных лиц, но и в самой системе принятия решений. Один орган формирует потребности, другой распределяет средства, третий производит закупки, а четвертый контролирует качество. При этом информация о результате не всегда возвращается в структуры, отвечающие за реальное обеспечение войск.

Также в Командовании заявили о манипуляциях по вопросам распределения функций между Министерством обороны и Генеральным штабом в течение последних шести месяцев.

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«В войне логистика – это не просто тыловая и техническая функция, а ежедневное условие боеспособности. Поэтому второе полугодие должно начаться не с новых анонсов, а с восстановления управляемости: быстрых решений, защищенных резервов и персональной ответственности», — подытожили в Силах логистики.

В Силах логистики расхвалили Сырского

Отдельно в публикации Силы логистики фактически встали на защиту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Авторы задали вопрос: кто должен отвечать за просчеты и проблемы в системе обеспечения — главком, другие генералы или командиры воинских частей.

При этом в Командовании отметили результаты работы Сырского на руководящих должностях после начала полномасштабного вторжения. Среди его достижений назвали операции на Киевском, Сумском и Харьковском направлениях, освобождение Харьковской области, оборону Донетчины и Луганщины, Курскую операцию, а также контрнаступательные действия на Покровском и Запорожском направлениях.

«Хочется, чтобы этот перечень достижений генерала Сырского и Вооруженных сил Украины и дальше дополнялся при полном содействии профессиональной команды Министерства обороны, без которого невозможно качественно защищать нашу страну», — говорится в сообщении.

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