Кабмин уволил только часть заместителей Умерова: кого оставил

Правительство уволило двух из четырех заместителей министра, по которым Умеров подписал представление.
Кабинет министров Украины 1 октября согласовал увольнение лишь двух из четырех заместителей министра обороны Рустема Умерова, по которым он подписал представление.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Так, правительство уволило с должности заместителей министра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган.
"Кабмин уволил Станислава Гайдера и Людмилу Дараган, других заместителей Умерова не уволили", — написал Гончаренко в Сети.
Напомним, ранее Умеров сообщил, что подписал представление правительству об увольнении своих заместителей – Гайдера, Дараган, Александра Сергея и Юрия Джигира. Первые два заместителя переходят на новые должности.
Читайте также: