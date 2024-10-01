Кабмин уволил только часть заместителей Умерова: кого оставил

Правительство уволило двух из четырех заместителей министра, по которым Умеров подписал представление.

Кабинет министров Украины 1 октября согласовал увольнение лишь двух из четырех заместителей министра обороны Рустема Умерова, по которым он подписал представление.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, правительство уволило с должности заместителей министра обороны Станислава Гайдера и Людмилу Дараган.

"Кабмин уволил Станислава Гайдера и Людмилу Дараган, других заместителей Умерова не уволили", — написал Гончаренко в Сети.

Напомним, ранее Умеров сообщил, что подписал представление правительству об увольнении своих заместителей – Гайдера, Дараган, Александра Сергея и Юрия Джигира. Первые два заместителя переходят на новые должности.

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