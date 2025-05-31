Макрон сравнил Украину с Тайванем: в Пекине не смогли промолчать

Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

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Китай раскритиковал как «двойные стандарты» попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения. Похоже, что это был тонкий намек на речь президента Франции Эммануэля Макрона в Сингапуре в пятницу, 30 мая.

Об этом пишет Reuters.

В своей речи о рисках раскола между Китаем и США на ежегодном Азиатском саммите по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» Макрон заявил, что если мир позволит России захватить любую часть Украины, то «что тогда может произойти на Тайване?».

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На следующий день, 31 мая, посольство Китая в Сингапуре написало в социальной сети Facebook, что сравнение тайваньского вопроса с украинским вопросом «неприемлемо».

«Эти две проблемы различны по своей природе и вообще несопоставимы», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве подчеркнули, что Тайвань является исключительно внутренним делом Китая.

«Если кто-то попытается осудить „двойные стандарты“ с помощью двойных стандартов, то единственным результатом, который мы можем получить, будут двойные стандарты», — говорится в сообщении.

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В сообщении посольство не упомянуло напрямую Макрона, но опубликовало фотографию его выступления на мероприятии.

Издание со ссылкой на дипломатические источники в Индо-Тихоокеанском регионе пишет, что комментарии Макрона были далеко не единственными во время конференции. Риски победы России, которая может поощрить китайское вторжение на Тайвань, неоднократно всплывали в кулуарных дискуссиях.

«Всем должно быть ясно, что Пекин действительно готовится к потенциальному применению военной силы для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Многие, кто поддерживает Украину, считают, что необходимо сохранять верность своей позиции, чтобы послать сигнал Китаю», — заявил один из восточноазиатских дипломатов.

Напомним, Макрон призвал Китай убрать солдат КНДР из Европы, «иначе НАТО придет в Азию». Он предупредил о возможном расширении влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если Пекин не прекратит поддержку втягивания Северной Кореи в войну РФ против Украины.

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