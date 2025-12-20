Навроцкий сделал неоднозначный подарок Зеленскому во время встречи

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский / © Associated Press

Накануне украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где встретился с польским коллегой Каролем Навроцким. Во время общения в Президентском дворце на столе лежала книга, врученная президенту Украины.

Об этом сообщило издание Wiadomości.Gazeta.pl.

Оказалось, это была книга «Документы Волынской трагедии» на украинском языке. Ее президент Польши подарил Зеленскому.

Это двухтомное исследование Института национальной памяти было опубликовано в 2023 году, когда Кароль Навроцкий был президентом Института национальной памяти. Книга состоит из свидетельских показаний, большинство из которых подтверждено подписями очевидцев.

Отметим, что Волынская трагедия на протяжении десятилетий является одним из самых важных и чувствительных вопросов в польско-украинских отношениях.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Польши Кароль во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. / © Associated Press

По информации Института национальной памяти Польши, среди переговоров президентов было польско-украинское сотрудничество в области памяти, поисково-эксгумационных работ, военных преступлений и репрессий, а также украинских жертв на территории Республики Польша.

Институт называет подарок Зеленскому «символическим жестом», цель которого — отметить «важность эксгумации жертв Волынской трагедии для польского государства и для хороших партнерских польско-украинских отношений».

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что страна уважает позицию Польши относительно Волынской трагедии, и добавил, что уже проходят поисковые и эксгумационные работы. Навроцкий подчеркнул, что, решая с Украиной общие вопросы национальной памяти, «мы лишаем возможности РФ разделить нас».

Как сообщалось, после встречи с Зеленским Навроцкий сделал ряд заявлений. В частности он отметил, что этот визит Зеленского демонстрирует «единство взглядов на безопасность и оборону» между Варшавой, Киевом. По его словам, страны разделяют взгляды на то, что РФ является «неоимперским, постсоветским» государством, которое представляет опасность для региона.

Напомним, тема Волынской трагедии очень тонкая в отношениях Варшавы и Киева. Навроцкий, который официально вступит в должность президента 6 августа, неоднократно отмечал это.

Заметим, в январе 2025-го начались первые эксгумации «жертв УПА» на Волыни. Они продолжаются до сих пор. На этом фоне в Польше требуют пересмотра украинских учебников из-за трактовки событий 1943-го.

