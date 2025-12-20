Навроцький зробив неоднозначний подарунок Зеленському під час зустрічі

Кароль Навроцький і Володимир Зеленський / © Associated Press

Напередодні український президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Варшави, де зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким. Під час спілкування у Президентському палаці на столі лежала книга, яку було вручено президентові України.

Про це повідомило видання Wiadomości.Gazeta.pl.

Виявилося, що то була книга «Документи Волинської трагедії» українською мовою. Її президент Польщі подарував Зеленському.

Це двотомне дослідження Інституту національної пам’яті було опубліковано 2023-го, коли Кароль Навроцький був президентом Інституту національної пам’яті. Книга складається зі свідчень свідків, більшість з яких підтверджено підписами очевидців.

Зауважимо, що Волинська трагедія впродовж десятиліть є одним із найважливіших і найбільш чутливих питань у польсько-українських відносинах.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль під час зустрічі в Президентському палаці у Варшаві. / © Associated Press

За інформацією Інституту національної пам’яті Польщі, серед тем переговорів президентів було польсько-українське співробітництво в галузі пам’яті, пошуково-ексгумаційних робіт, військових злочинів і репресій, а також українських жертв на території Республіки Польща.

Інститут називає подарунок Зеленському «символічний жестом», мета якого — наголосити на «важливості ексгумації жертв Волинської трагедії для польської держави та для добрих партнерських польсько-українських відносин».

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що країна поважає позицію Польщі щодо Волинської трагедії, і додав, що вже відбуваються пошукові та ексгумаційні роботи. Навроцький наголосив, що вирішуючи з Україною спільні питання національної пам’яті, «ми позбавляємо можливості РФ розділити нас».

Як повідомлялося, після зустрічі із Зеленським Навроцький зробив низку заяв. Зокрема, він зауважив, що цей візит Зеленського демонструє «єдність поглядів на безпеку та оборону» між Варшавою, Києвом. З його слів, країни поділяють погляди на те, що РФ є «неоімперською, пострадянською» державою, яка становить небезпеку для регіону.

Нагадаємо, тема Волинської трагедії дуже тонка у відносинах Варшави і Києва. Навроцький, який офіційно вступить на посаду президента 6 серпня, неодноразово наголошував на цьому.

Зауважимо, у січні 2025-го розпочалися про перші ексгумації «жертв УПА» на Волині. Вони тривають досі. На тлі цього у Польщі вимагають перегляду українських підручників через трактування подій 1943-го.

