Наступною буде Польща: Туск заявив про небезпечний сценарій для своєї країни

Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

Незалежність Польщі може опинитися під загрозою, якщо Україну змусять капітулювати «внаслідок поганих рішень або відсутності дій з боку Європи».

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, пише The Guardian.

Політик наголосив, що ставки на сьогоднішніх переговорах дуже високі. За словами Туска, європейські лідери залучені до «дуже складного процесу» спроб досягти угоди. Втім, зокрема Бельгія вимагає чітких гарантій та запобіжних заходів. Прем’єр каже, що політики шукають способи, щоб усі країни були задоволені.

Реклама

«Я хочу, щоб усі нарешті усвідомили це – не лише наші колеги тут, у Європі, а й усі в Польщі. Коли ми говоримо про необхідність підтримки України за допомогою цих російських коштів, то це тому що ми добре знаємо, що українська незалежність віддаляє ризик агресії чи війни від польських кордонів. І навпаки – падіння України внаслідок цієї війни означатиме безпосередню загрозу для Польщі», – наголосив Дональд Туск.

Як повідомлялося раніше, Туск зробив заяву на підтримку рішення про фінансування України. З його слів, якщо цього не зробити сьогодні, то на країну і Європу може чекати кровопролиття. Всі європейські лідери нарешті повинні взяти на себе цю відповідальність, закликав прем’єр Польщі.

Низка інших політиків, зокрема президент Литви Гітанас Науседа та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, також підтвердили свою підтримку репараційного кредиту. Натомість прихильник Кремля, угорський прем’єр Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву щодо заморожених активів РФ. Він назвав ідею використання заморожених російських активів «дурною» і рівносильною «вступу у війну».