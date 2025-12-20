Як часто приймати добавки з куркумою та як довго вони діють

Куркума має потужну протизапальну дію та є сильним антиоксидантом / © Pexels

Куркума може зберігатися в організмі від одного до двох днів. Однак термін її виведення залежить від форми, дозування та індивідуальних особливостей організму.

Про це йдеться у новому дослідженні.

Куркумін має низьку біодоступність, тобто засвоюється не дуже ефективно. Однак, є способи поліпшити його засвоєння:

Піперин (компонент чорного перцю) значно посилює поглинання куркуміну. При спільному прийомі рівень куркуміну в крові може збільшуватися більш ніж у 20 разів.

Жири також допомагають: корисно поєднувати куркуму з авокадо, горіхами, насінням або жирною рибою. Деякі добавки спеціально містять жири для кращого засвоєння.

Як часто приймати добавки з куркумою

Частота залежить від мети. Наприклад, у разі запалення суглобів фахівці рекомендують 500 мг куркуміну двічі на день. Але постійний прийом добавок не рекомендується: зазвичай їх використовують курсами не довше 2−3 місяців. Оптимальну схему краще обговорювати з лікарем.

Корисні властивості куркуми

Сполуки в складі куркуми називаються куркуміноїдами, а найважливішим з них є куркумін.

Водночас куркумін погано всмоктується в кров. Для того, щоб ефект від нього був кращим, слід покращити його біодоступність (швидкість, з якою організм засвоює речовину). Завдяки куркуміну спеція володіє не лише смаковими, а й лікувальними властивостями.

Куркумін є допоміжним при окислювальних та запальних станах, метаболічному синдромі, артриті, тривожності та гіперліпідемії.

Він може застосовуватись при запаленні та болю в м’язах, спричинених фізичними навантаженнями, покращуючи таким чином відновлення та працездатність.

Більшість цих переваг можна пояснити його антиоксидантною та протизапальною дією. Куркумін є потужним антиоксидантом, здатним нейтралізувати вільні радикали завдяки своїй хімічній структурі.

Ця біологічно активна речовина допомагає боротися із запаленням, хоча потрібно розуміти, що для досягнення лікувального ефекту потрібні дуже високі дози, які водночас можуть бути шкідливими для організму.

Раніше повідомлялося про те, що насіння чорного кмину має властивості, корисні для боротьби з ожирінням. Екстракт насіння значно зменшує накопичення ліпідів у клітинній моделі, не виявляючи токсичності.