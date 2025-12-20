Шапка з помпоном / © pixabay.com

Люди лише тепер починають усвідомлювати, що помпон на зимовій шапці — це не просто декоративна «кулька», а елемент із багатовіковою історією. Дослідники вважають, що перші згадки про подібні прикраси сягають ще VIII століття.

Про це повідомило видання Express.

Одне з найдавніших підтверджень з’явилося після знахідки у 1904 році на фермі у Швеції — там виявили мініатюрну статуетку, датовану приблизно 790 роком нашої ери. Вона зображує скандинавського бога Фрейр у головному уборі з помпоном. Досі невідомо, чи мав такий елемент виключно декоративне значення, чи слугував знаком статусу або приналежності.

Наприкінці VIII століття вікінги дісталися Шотландії, і згодом помпони з’явилися на традиційних головних уборах гірських полків. Балморали та гленгаррі з кольоровими «турі» використовували для ідентифікації підрозділів. Уже до XVIII століття берет став впізнаваним символом Шотландії.

У XIX столітті помпони мали практичну роль і на полі бою: в армії Наполеон Бонапарт вони допомагали відрізняти батальйони та військові звання серед хаосу битви. Паралельно у Франції моряки пришивали їх до головних уборів, аби пом’якшити удари об низькі стелі кораблів під час штормів. Саме з французької мови, де слово pompon означає маленьку тканинну кульку, ймовірно й походить сучасна назва.

Помпони використовували й у релігійному контексті: римо-католицьке духовенство носило бірети з помпонами різних кольорів для позначення рангу. У Південній Америці ж цей елемент мав соціальне значення — у корінних народів він міг вказувати на сімейний стан.

У XX столітті, під час Великої депресії, помпон остаточно перейшов із символічної площини у світ моди. Виробники одягу використовували залишки пряжі, щоб додати шапкам індивідуальності в часи жорсткої економії. Сьогодні ж шапки з помпонами носять у всьому світі — вже не замислюючись, що за цією деталлю стоїть історія війни, релігії та виживання.

