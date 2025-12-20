ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
2 хв

Помпон на шапці — не для краси: навіщо його вигадали насправді

Те, що сьогодні сприймають як декор, у минулому мало цілком практичне значення. Помпон використовували солдати, моряки й священники — і не випадково.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Шапка з помпоном

Шапка з помпоном / © pixabay.com

Люди лише тепер починають усвідомлювати, що помпон на зимовій шапці — це не просто декоративна «кулька», а елемент із багатовіковою історією. Дослідники вважають, що перші згадки про подібні прикраси сягають ще VIII століття.

Про це повідомило видання Express.

Одне з найдавніших підтверджень з’явилося після знахідки у 1904 році на фермі у Швеції — там виявили мініатюрну статуетку, датовану приблизно 790 роком нашої ери. Вона зображує скандинавського бога Фрейр у головному уборі з помпоном. Досі невідомо, чи мав такий елемент виключно декоративне значення, чи слугував знаком статусу або приналежності.

Наприкінці VIII століття вікінги дісталися Шотландії, і згодом помпони з’явилися на традиційних головних уборах гірських полків. Балморали та гленгаррі з кольоровими «турі» використовували для ідентифікації підрозділів. Уже до XVIII століття берет став впізнаваним символом Шотландії.

У XIX столітті помпони мали практичну роль і на полі бою: в армії Наполеон Бонапарт вони допомагали відрізняти батальйони та військові звання серед хаосу битви. Паралельно у Франції моряки пришивали їх до головних уборів, аби пом’якшити удари об низькі стелі кораблів під час штормів. Саме з французької мови, де слово pompon означає маленьку тканинну кульку, ймовірно й походить сучасна назва.

Помпони використовували й у релігійному контексті: римо-католицьке духовенство носило бірети з помпонами різних кольорів для позначення рангу. У Південній Америці ж цей елемент мав соціальне значення — у корінних народів він міг вказувати на сімейний стан.

У XX столітті, під час Великої депресії, помпон остаточно перейшов із символічної площини у світ моди. Виробники одягу використовували залишки пряжі, щоб додати шапкам індивідуальності в часи жорсткої економії. Сьогодні ж шапки з помпонами носять у всьому світі — вже не замислюючись, що за цією деталлю стоїть історія війни, релігії та виживання.

Нагадаємо, в Норвегії посеред поля виявили поховання жінки, біля рота якої розташували раковини морських гребінців.Це перше подібне поховання вікінгів, знайдене наразі.

Дата публікації
Кількість переглядів
441
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie