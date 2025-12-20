Туск назвав Зеленського героєм та зробив низку заяв про стосунки двох країн: деталі

Володимир Зеленський і Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що Україна наразі має «сильніші карти», ніж Росія. Політик зауважив: хоч і задоволений угодою з ЄС щодо кредиту, але «вона могла б бути кращою»,

Про це очільника польського уряду повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пишуть The Guardian і RMF24/PAP.

«Україна воює на передовій, і ми підтримуємо Україну всіма силами. Польща доклала тут величезних зусиль, як і поляки. Ми робимо це в спільних інтересах незалежної України та незалежної Польщі. Тут немає жодної суперечності», — наголосив Туск.

Реклама

З його слів, поляки та українці «повинні виявляти максимальне розуміння та терпіння один до одного». Майбутнє двох країн, каже Туск, «має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній дружбі».

Прем’єр наголосив, мовляв, іноді у Польщі «відчувають, що не всі українці цінують наші зусилля». Втім, додав він, «іноді українці відчувають, що настрій тут став трохи менш проукраїнським».

«Ми повинні мати багато терпіння та розуміння один до одного», — додав польський прем’єр.

Він додав, що «ми повинні мудро думати про наше спільне Все можна пояснити, кожен має свою роботу, але ніхто не може ставити під сумнів цей великий спільний інтерес двох гордих націй, сказав Туск, додавши, що цей спільний інтерес — „незалежна Польща, незалежна Україна, безпечна Європа“.

Реклама

Туск також особисто віддав шану Зеленському, сказавши йому, що «ваша боротьба — це наша спільна боротьба».

«Ви герой не лише в Україні, але й тут, у Польщі, [ми] також ставимося до вас як до героя», — сказав прем’єр.

Коли Зеленський спробував применшити значення цього слова, Туск додав: «Я знаю, що кажу».

Туск повторив свій коментар про те, що боротьба України проти РФ захищає незалежність Польщі, яка в іншому випадку може опинитися під загрозою, якщо Кремлеві дозволять виграти війну.

Реклама

Нагадаємо, 19 грудня у Варшаві відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського і Польщі Кароля Навроцького. Це вперше лідери зустрілися від моменту, коли Навроцький прийшов до влади.

За словами польського лідера, візит Зеленського до Польщі демонструє єдність поглядів на безпеку та оборону між Варшавою, Києвом та іншими партнерами в регіон.