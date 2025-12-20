Скільки коштуватимуть вибори в Україні: у ЦВК назвали приголомшливу суму

Вибори / © Associated Press

Майбутня виборча кампанія в Україні після завершення воєнного стану потребуватиме значних фінансових ресурсів. За попередніми розрахунками, сукупна вартість усіх видів виборів сягне мінімум 20 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами представника ЦВК, порівняно з 2019 роком, коли президентські вибори обійшлися бюджету у 2 млрд гривень, вартість організації процесу зросла в рази. Головними факторами подорожчання є інфляція та специфіка виборчого законодавства.

Додає, близько 70% бюджету спрямовується на виплати членам окружних, дільничних та територіальних комісій. Орієнтовна вартість першого туру становить 4–5 млрд грн, а в разі проведення другого туру сума зростає до 6,5–7 млрд грн.

«В середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур», — пояснив Дубовик.

Сергій Дубовик наголосив, що базові цифри ЦВК не відображають повної картини, оскільки існують супутні витрати громад та валютні ризики.

«З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива — і це не менше», — підсумував заступник голови ЦВК.

Він також додав, що підсумкова сума може бути ще вищою через необхідність розширення мережі дільниць за кордоном. Це потягне за собою значні валютні витрати на оренду приміщень та логістику в інших країнах, де перебувають мільйони українських біженців.

Представник Комісії визнав, що такий фінансовий обсяг є «серйозним викликом» для державного бюджету в умовах відновлення країни.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.