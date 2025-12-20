У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід

Наразі транспортування газу зупинено / © УНІАН

У Волгоградській області Росії вийшов з ладу магістральний газопровід «Центральна Азія — Центр». Росіяни вчергове заявили про нібито просідання ґрунту.

Про це ТСН.ua повідомили джерела.

«За традиційною для РФ версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння. Особливо — неподалік населеного пункту Романівка Ольховського району Волгоградської області. Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на ексклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами», — сказав співбесідник видання.

Попри «незначність» інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою.

Газогін «Центральна Азія — Центр» - це ключовий елемент системи, через яку Росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік.

Після 2022 року Москва, попри гучні заяви про «енергетичну незалежність», використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.

