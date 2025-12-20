ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: що відомо про втрати РФ

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Станом на 20 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 195 610 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 090 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 195 610 (+1 090) осіб

  • танків — 11 433

  • бойових броньованих машин — 23 769 (+1)

  • артилерійських систем РСЗВ — 1 575 (+1)

  • засоби ППО — 1 263

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 488 (+346)

  • крилаті ракети — 4 073 од.

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 721 (+130)

  • спеціальна техніка — 4 028 (+1)

Раніше повідомлялося, що ситуація на Гуляйпільському напрямку стрімко загострилася. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie