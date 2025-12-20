- Дата публікації
ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: що відомо про втрати РФ
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 20 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 195 610 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 090 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 195 610 (+1 090) осіб
танків — 11 433
бойових броньованих машин — 23 769 (+1)
артилерійських систем РСЗВ — 1 575 (+1)
засоби ППО — 1 263
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 488 (+346)
крилаті ракети — 4 073 од.
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 721 (+130)
спеціальна техніка — 4 028 (+1)
Раніше повідомлялося, що ситуація на Гуляйпільському напрямку стрімко загострилася. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони.