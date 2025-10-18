- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4480
- Время на прочтение
- 2 мин
"Не сошлись во мнениях": почему Трамп не дал "Томагавки" Зеленскому
Трамп заявил, что у него создалось впечатление, что Киев стремится к «эскалации и продолжению конфликта».
Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский не сошлись во мнениях по поводу будущего в войне с Россией после встречи в пятницу, 17 октября. У Трампа создалось впечатление, что Киев стремится к «эскалации и продолжению конфликта».
Трамп и Зеленский выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине, и в прямом и честном разговоре американский лидер дал четко понять, что Киев пока не получит дальнобойного вооружения для ударов по России. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники.
«Трамп и Зеленский провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками в пятницу, что, по словам нескольких знакомых с ситуацией, было напряженной, откровенной и, порой, „неудобной“ дискуссией», — говорится в материале.
Один из чиновников рассказал, что у Дональда Трампа создалось впечатление, якобы Украина «стремится к эскалации и продолжению конфликта». Также американский лидер был озабочен потенциальными потерями во время зимы, которая обещает быть суровой.
Комментарии лидеров после переговоров
Вскоре после встречи Дональд Трамп выложил сообщение на своей странице в сети Truth Social, где прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским. Он назвал встречу «интересной» и «теплой», и заявил, что сказал Зеленскому, как и накануне Путину о том, что пришло время заключить сделку.
«Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит!», — написал Дональд Трамп.
Как пишет CNN, Дональд Трамп объяснил окружающим, что это связано с «реалиями текущего состояния конфликта». Один из чиновников отметил, что обе стороны должны заключить соглашение, добавив, что «условия будут только ухудшаться».
Владимир Зеленский зато после встречи выложил сообщение в своем Telegram-канале, назвав переговоры с Трампом такими, что «могут реально приблизить окончание этой войны».
«Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и которую сознательно затягивает. Рассчитываем на давление США», — заявил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.
В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас «это только предмет для переговоров».