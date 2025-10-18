"Не сошлись во мнениях": почему Трамп не дал "Томагавки" Зеленскому

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский не сошлись во мнениях по поводу будущего в войне с Россией после встречи в пятницу, 17 октября. У Трампа создалось впечатление, что Киев стремится к «эскалации и продолжению конфликта».

Трамп и Зеленский выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине, и в прямом и честном разговоре американский лидер дал четко понять, что Киев пока не получит дальнобойного вооружения для ударов по России. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники.

«Трамп и Зеленский провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками в пятницу, что, по словам нескольких знакомых с ситуацией, было напряженной, откровенной и, порой, „неудобной“ дискуссией», — говорится в материале.

Реклама

Один из чиновников рассказал, что у Дональда Трампа создалось впечатление, якобы Украина «стремится к эскалации и продолжению конфликта». Также американский лидер был озабочен потенциальными потерями во время зимы, которая обещает быть суровой.

Комментарии лидеров после переговоров

Вскоре после встречи Дональд Трамп выложил сообщение на своей странице в сети Truth Social, где прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским. Он назвал встречу «интересной» и «теплой», и заявил, что сказал Зеленскому, как и накануне Путину о том, что пришло время заключить сделку.

«Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит!», — написал Дональд Трамп.

Скриншот сообщения Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Зеленским

Как пишет CNN, Дональд Трамп объяснил окружающим, что это связано с «реалиями текущего состояния конфликта». Один из чиновников отметил, что обе стороны должны заключить соглашение, добавив, что «условия будут только ухудшаться».

Реклама

Владимир Зеленский зато после встречи выложил сообщение в своем Telegram-канале, назвав переговоры с Трампом такими, что «могут реально приблизить окончание этой войны».

«Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и которую сознательно затягивает. Рассчитываем на давление США», — заявил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

Реклама

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас «это только предмет для переговоров».