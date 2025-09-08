Орбан ответил, стремится ли он к распаду Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его государстве не стремятся к распаду Украины. Для нее хотят будущего.

Об этом пишет Index.

В частности, Орбан сказал несколько слов о войне. Он объяснил, какие цели сторон, участвующих в конфликте:

Реклама

Россия хочет остановить подъем Запада

Цель Украины — продолжать получать финансовую помощь и избежать экономического коллапса

Цель ЕС – поддерживать войну, тем самым борясь за позицию великого государства

Цель США – достичь соглашения и подчинить Европейский Союз Америке экономически.

По словам Виктора Орбана, ЕС ведет себя как «хромая утка» во время войны и должен вести переговоры не с Соединенными Штатами, а с Россией. И именно о мерах безопасности.

«Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что разваливающаяся соседняя страна тоже нам не подходит», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что продолжение войны – это проигрышная стратегия.

Ранее Орбан выступил с циничным заявлением о «трех зонах Украины».

Реклама

По словам политика, после завершения войны Украина может быть разделена на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

«Судьба Украины, похоже, решена. Сегодня в Европе элегантно рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты ведутся только о том, сколько регионов она должна включать», — сказал он.