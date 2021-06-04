Основатель NEXTA Степан Путило заявил, что "интервью" Протасевича - результат невыносимых пыток

Коллега задержанного Романа Протасевича Степан Путило называет "интервью" оппозиционера допросом.

Интервью задержанного оппозиционного журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, в котором оппозиционер заявил об уважении к Александру Лукашенко и расплакался, является "результатом невыносимых пыток" и внушением ему "убеждений о тотальной измене".

Об этом заявил основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило в комментарии Forbes.

По его словам, заявления Протасевича "является результатом невыносимых пыток, связанных с личными переживаниями и грамотно вызванными Роману убеждениями о тотальной измене со стороны его бывшего окружения". Путило считает, что его задержанный коллега не озвучил ни одного факта, который соответствует действительности. А также о постороннем воздействии на Протасевича может свидетельствовать и "нервный срыв Романа конце беседы-допроса".

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"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоционального состояния и характера Романа — для повышения его болтливости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", — заявил основатель NEXTA.

Напомним, 23 мая в Беларуси за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь.

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