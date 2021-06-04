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Засновник NEXTA Степан Путило заявив, що "інтерв'ю" Протасевича - результат нестерпних тортур

Засновник NEXTA Степан Путило заявив, що "інтерв'ю" Протасевича - результат нестерпних тортур

Associated Press

Колега затриманого Романа Протасевича Степан Путило називає "інтерв'ю" опозиціонера допитом.

Інтерв'ю затриманого опозиційного журналіста і ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, в якому опозиціонер заявив про повагу до Олександра Лукашенка і розплакався, є "результатом нестерпних тортур" і навіюванням йому "переконань про тотальну зраду".

Про це заявив засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило у коментарі Forbes.

За його словами, заяви Протасевича "є результатом нестерпних тортур, пов'язаних з особистими переживаннями і грамотно викликаними Роману переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення". Путило вважає, що його затриманий колега не озвучив жодного факту, який відповідає дійсності. А також про сторонній вплив на Протасевича може свідчити і "нервовий зрив Романа наприкінці бесіди-допиту".

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"Ми знаємо, що перед подібними допитами (інакше це "інтерв'ю" не назвати) використовується як психологічний вплив і обробка, так і спеціальні медичні препарати, відповідні психоемоційного стану та характеру Романа - для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої ​​фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток", - заявив засновник NEXTA.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара

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  • Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
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  • Україна закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.
  • Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до понад 20 країн світу.
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Новини світу: на білоруському телебаченні показали інтерв'ю із затриманим Протасевичем

Новини світу: на білоруському телебаченні показали інтерв'ю із затриманим Протасевичем