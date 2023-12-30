Отправить часть нардепов на фронт: вице-спикер Рады прокомментировал популярную идею

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал популярную в обществе идею отправить на фронт часть народных депутатов и объяснил, почему могут возникнуть сложности с ее реализацией.

Об этом он размышлял в интервью "Радио Свобода".

Речь зашла о сообщении на Facebook экс-нардепа и военнослужащего Игоря Луценко. В контексте того, что народные депутаты будут принимать законопроект о мобилизации, по которому большая часть людей уйдет на фронт, он предложил, чтобы из каждой фракции по 10% мужчин тоже отправились на передовую, причем не на штабные должности, а стали операторами аэроразведки, снайперами. или водителями.

"Это — мечта России"

Александр Корниенко считает, что предложение для депутатов "идти в окопы" имеет две крайности.

“Одна крайность состоит в том, что неработающий, недееспособный парламент – это мечта России. Это мечта России, потому что как только украинский парламент перестает голосовать, накрывается вся евроинтеграция, потому что 90% технически составляющей евроинтеграции – это голосование.

Если парламент будет постепенно терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее”, — подчеркнул он.

Отношение общества к нардепам

Другой крайностью он назвал то, что желание общества отправить нардепов на фронт обусловлено тем, что во время войны не все показывают достойное поведение.

Читайте также ведущие новости дня:

“К этому можно апеллировать в обществе. И я понимаю позицию о том, что надо всех этих депутатов куда-то отправить. Технически о 10%, наверное, уважаемый мной Игорь Луценко, предложил какую-то компромиссную историю: не всех отправить, а сохранить дееспособность парламента, 40 человек фактически отправить, если 10% парламента. Если 10% мужчин – это 30 человек, потому что в парламенте 80 женщин сейчас”, — подсчитал вице-спикер Рады.

Отсутствие юридических оснований

В то же время, он отметил, что сейчас нет юридических оснований отправлять нардепов на фронт, потому что если в законах о военном положении и о воинской обязанности можно забрать для них отсрочку, то внести изменения в Конституцию будет сложнее.

"Я не знаю, как этого достичь, но запрос на то, чтобы депутаты меньше давали поводов их считать плохими, этот запрос точно есть в обществе", — подчеркнул он.

Выиграет ли войну батальон депутатов?

При этом Александр Корниенко заметил, что это Украине никак не поможет в войне с агрессором.

“Тут [идет речь] о какой-то сатисфакции. "Давайте все пойдут, погибнут, и мы там все… И что-то будет". Что, справедливость? Выигрываем ли мы войну? Вот о чем это? Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, который в это время не будет голосовать и мы не будем продвигаться по другим целям?" – задал риторические вопросы политик.

Напомним, народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о мобилизации и военном учете (№10378). Он сразу вызвал много негодования в социальных сетях. По результатам нашего опроса , проект закона не поддерживают более 80% украинцев.

Читайте также: