Премьер Латвии жестко высказалась в адрес РФ и Беларуси

Руководитель Латвийского правительства Эвика Силиня заявила, что заявления, мол, "мы в безопасности и восточная граница укрепляется" имеют прямо противоположный эффект – ощущение незащищенности у части общества.

Об этом пишет LSM.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем предусмотреть. Мы должны осознавать, что мы живем рядом с Россией, Беларусью. Россия развязала войну в Украине, а мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу с Россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы действуем по четкому плану", — сказала она.

Премьер признала, что люди иногда живут "в своих пузырях и своих реалиях", поэтому призвала Национальные Вооруженные Силы (НБС) также информировать региональную прессу Латвии о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны, "чтобы успокоить незнание граждан, ведь не все читают соцсети или новости".

"Мы укрепляемся, чтобы наша обороноспособность была единой по всей Балтии. И эти визуальные изменения действительно уже заметны и будут заметны еще больше в течение этого года", — сказала Силиня.

По ее словам, заявление НБС о том, что нет поводов для беспокойства, является реакцией на пропаганду со стороны России, которая пугает страны Балтии и НАТО.

"Путин ежегодно выступает с речью перед так называемыми выборами и пытается терроризировать окружающие страны", — подчеркнула Силиня.

Премьер Латвии подчеркнула, что в Латвии возобновлена обязательная военная служба, увеличено финансирование обороны, поэтому "у нас нет причин обвинять себя в том, что мы делаем недостаточно" для укрепления нашей безопасности и обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия рассматривает возможность заменять возможные пути проникновения диверсантов или войск противника на границе с Беларусью и Россией, ведь латвийские пограничники эпизодически встречают на границе граждан России или Беларуси, которых по признакам можно отнести к "военным лицам, участникам боевых действий" .

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