Президент Польши посетил место расстрелов поляков на Прикарпатье (фото)

Кортеж Анджея Дуды сделал остановку в Черном лесу возле Ивано-Франковска.

В понедельник, 20 декабря, по дороге в государственную резиденцию "Синегора" в Гуте, где в этот день состоялось заседание "Люблинского треугольника" (Украина, Польша, Литва), президент Польши Анджей Дуда сделал остановку близ Ивано-Франковска.

Как сообщили в пресс-службе польского президента, глава соседнего государства почтил память поляков, которые были казнены во время Второй мировой войны.

Президент Дуда посетил мемориал в Черном лесу в окрестностях Ивано-Франковска. На этом месте в ночь с 14 на 15 августа 1941 гестаповцы расстреляли 250 представителей польской интеллигенции.

Находясь в Ивано-Франковске, Анджей Дуда посетил Центр польской культуры и европейского диалога в Ивано-Франковске – место образования и интеграции проживающих в Украине поляков.

Напомним, во время заседания "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва подписали декларацию, фиксирующую четкую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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