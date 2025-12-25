ТСН в социальных сетях

1943
1 мин

Путин сделал президенту США агрессивное предупреждение из-за Украины — рассекреченные разговоры

Путин угрожал войной, если Украину примут в НАТО еще в 2001 году, об этом свидетельствуют стенограммы.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин еще в 2001 году заявил, что вступление Украины в НАТО создаст долгосрочное противостояние между Москвой и Вашингтоном.

Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона.

Путин аргументировал свою позицию тем, что «Украина искусственно созданное государство, с территориями и населением, которые имеют исторические связи с Россией».

«Я хотел бы отметить, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», — заявил тогда Путин.

Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

Аргументируя свою позицию, Владимир Путин также заявлял, что якобы Украина «может расколоться» в случае вступления в НАТО, поскольку, по его мнению, в стране «есть определенная прозападная часть и пророссийская часть».

Ранее из рассекреченных документов стало известно, что Путин просил Буша-младшего о вступлении РФ в НАТО.

