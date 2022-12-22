"Режим Путина должен исчезнуть": эксперт раскрыл планы США насчет России

США опасаются развала России после ее поражения в войне с Украиной, поэтому заинтересованы, чтобы власти, которые придут на смену режиму Владимира Путина, сохранили контроль над территорией РФ и ядерным оружием.

Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью на Youtube-канале ТСН.

"Посмотрите на ситуацию с точки зрения американцев... Был 1991 год, когда одна большая территория с большим количеством ядерной взрывчатки просто разлетелась. Очень большое количество техники — танки, стрелковое оружие, ядерное оружие, осталась под контролем непонятно кого... Какая-то Украина с ядерным оружием, у которой 170 носителей, 1200 боеголовок. Что эта Украина будет делать? А если к ним приедут эмиссары с Ближнего Востока, скажут – вот вам 100 или 500 миллионов евро, дайте нам пожалуйста две боеголовки. Для американцев это ужас", – рассказал эксперт.

По его словам, если территория нынешней России "вновь разделяется на 15 единиц", США в шоке — что делать с ядерным оружием, кто его будет контролировать?

"Поэтому они себе видят — режим Путина должен исчезнуть, на его месте должен появиться условный "нео-Путин" или Навальный, или кто угодно, который будет контролировать все оружие от первого патрона, заканчивая ядерной взрывчаткой... Сейчас — Путин плохой, но он контролирует территорию от Балтийского моря до Тихого океана. Они бы предпочитали, чтобы все это было под контролем, чтобы не было очередной головной боли для них — что делать с этой территорией. Чтобы террористы с Ближнего Востока не приехали, не приобрели 2 ядерных взрывчатки, не взорвали где-то на Манхэттене", — объяснил Ступак.

Напомним, российский публицист и социолог Андрей Пионтковский озвучил три возможных сценария завершения войны — все они завершаются победой Украины. По его мнению, война не продлится долго.

Российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку на случай поражения в войне и госпереворота.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Россия уже в скором времени может уйти со всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, самоизолироваться и окончательно превратиться в диктатуру фашистского типа. Путин, несмотря на поражение в войне, удержит власть, но помешать вступлению Украины в ЕС и НАТО больше не сможет.

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