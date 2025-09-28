Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Российская сторона в последнее время отказывается от каких-либо переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News.

По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двустороннего и трехстороннего формата переговоров.

«Россияне убивают много людей, теряют много своих, и им нечего показать. Мы преданы миру, но для танго нужны двое… Мы активно добивались мира с начала работы администрации, но россияне должны очнуться и принять реальность», — сказал вице-президент.

Он отметил, что Россия теряет многие солдаты, но не получает значительных успехов на поле боя.

«Очень много людей гибнет. Им нечем гордиться. Сколько людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить за скудное, если вообще какое-то, военное преимущество? Но наша позиция такова: мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне наконец-то осознают реальность на земле», — добавил вице-президент США.

