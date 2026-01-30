Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по войне в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Лидер Белого дома Дональд Трамп сообщил о положительной динамике в переговорах, касающихся завершения войны в Украине.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, существенные сдвиги происходят, в частности, на проходящих в Абу-Даби переговорах.

«Я думаю, что там, на переговорах в Абу-Даби, достигается значительный прогресс», — отметил глава Белого дома.

Отдельно Дональд Трамп высказался по поводу так называемого энергетического перемирия между Украиной и РФ. Он отметил, что высоко оценивает временное отсутствие атак российской стороны на украинскую энергетическую инфраструктуру, наблюдаемую в последние несколько часов.

«Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелы из-за чрезвычайно холодной погоды. Мы попросили Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю — он согласился на это», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что такая пауза в ударах имеет важное значение, учитывая низкие температуры в Украине, и подчеркнул: «Мы очень это ценим».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Путин согласился не обстреливать Киев в течение недели, но украинские чиновники не получили подтверждения от РФ и не уверены в соблюдении режима прекращения огня.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Украины о перемирии неприемлемо для Москвы.