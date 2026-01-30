- Дата публикации
Враг продвинулся в трех областях — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали поселок Злагода в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Грабовского, что в Сумской и Егоровке — Донецкой области.
«Враг оккупировал Согласие, а также продвинулся вблизи Грабовского и Егоровки», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.
Мы ранее информировали, что украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Василовки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом недостоверной.