Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали поселок Злагода в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в районе Грабовского, что в Сумской и Егоровке — Донецкой области.

«Враг оккупировал Согласие, а также продвинулся вблизи Грабовского и Егоровки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Мы ранее информировали, что украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Василовки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом недостоверной.